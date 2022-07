Cambió el fútbol por el kick boxing y debutó en Francia como profesional

Tomás Ezequiel Ortiz se dio un gran gusto. El puntano debutó en el profesionalismo en el kick boxing y lo hizo en Francia. Fue derrota ante Eddy Faetmi, pero el resultado es anecdótico; el "Demente", como lo apodan, cumplió un gran sueño. Hace tres años entrenaba con el plantel profesional de Estudiantes de San Luis y el presente lo tiene en un cuadrilátero. Cambió el fútbol por el kick boxing.

Después de sortear con éxito la etapa amateur y el semiprofesionalismo, se fue a España para redoblar la apuesta y, al poco tiempo de radicarse en el Viejo Continente, le salió esta enorme posibilidad. "Fue una linda pelea. Dejé una buena imagen. La gente así me lo hizo saber y quedé muy conforme, ya que el debut fue ante un rival de 38 años, con mucha experiencia. Hice todo lo que me pidieron del rincón. Esta buena presentación seguramente abrirá otras puertas", comenzó diciendo Tomás, quien a pesar de tener su día de descanso, se hizo un tiempo para hablar con El Diario de la República.

De muy chico jugó al fútbol. Integró el plantel profesional de Estudiantes de San Luis allá por 2019. Compartió equipo con Mario Vallejo, Emanuel Díaz, Braian Cuello, Santiago Rodríguez y Germán Montoya, entre otros. Hasta que la pandemia le dio un vuelco grande a su vida. Hubo una pausa para todos los deportes. Y con un amigo, Santiago Di Sisto, comenzó a practicar kick boxing; primero fue para despejarse y hacer algún deporte, hasta que lo invitaron a ir a la Academia Kick Boxing, cuya directora es Sonia Alvariño y el sensei es Diego Pereyra. Ahí empezó todo. Después de mucho trabajo y entrenamiento se fue abriendo el abanico, llegaron los combates y, con ellos, los triunfos. Llegó a estar primero en el ranking argentino, lo que le dio la chance de combatir por el cinturón nacional de los 72 kilogramos, pelea que ganó, y eso le abrió las puertas para irse a Europa: eligió España, donde se encontró con el gimnasio de Alejandro Campoy —campeón de España y de Europa, y actual pugilista de la Glory Kick Boxing—. "Alejandro hizo un seguimiento de mi carrera. Me veía trabajar, entrenar, hasta que llegó un día que me dijo que me veía preparado para mi debut profesional y se dio este combate en Francia", aseveró.

Tomás todavía no cae. Vive un presente de película. Cuando a los 4 años comenzó a correr detrás de una pelota, siempre supo que el deporte era lo suyo. Hizo fútbol hasta los 19 años, pero el destino quiso que su vida deportiva diera un cambio radical. Y ese lateral derecho que dejaba un surco por las bandas hoy está haciendo sus primeras armas en el kick boxing. Se le pone la piel de gallina cuando recuerda el camino del camarín hasta el ring. Esa previa fue una mezcla de adrenalina y enorme satisfacción. Muchos recuerdos pasaron por su mente. Cerró los ojos y lo primero que vino a su memoria fue su debut en el amateurismo. El recuerdo de su academia, la que lo formó, y sintió más cerca que nunca a sus compañeros de siempre. A pesar de estar a miles de kilómetros, sintió el calor popular de su gente.

Se define como un boxeador aguerrido y que va siempre para adelante, sin importar el tamaño del rival. Sus mayores virtudes son la actitud y la confianza que tiene en sus condiciones. Cuando le preguntan por un sueño, asegura que tiene metas, no sueños, porque falta poco tiempo para cumplirlas.

Tomás Ezequiel Ortiz dejó el fútbol para meterse de lleno en el kick boxing. Un puntano con acento francés, quien sueña con hacer historia.