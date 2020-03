Es pilota de avión y representa a Villa Mercedes en todo el país

En la niñez, la mayoría de las pequeñas prefiere realizar otras actividades lúdicas, pero a Camila Flores le gustaban los aviones. Su papá era seguridad aeroportuaria en Córdoba y, desde ese entonces, ella comenzó a sentir amor por los vehículos voladores. Ya de grande pudo cumplir su sueño, estudiar y recibirse de pilota. Hoy representa a Villa Mercedes como embajadora de la Asociación de Mujeres de Aviación Argentina.

La joven de 23 años obtuvo el título en septiembre del año pasado y comenzó a estudiar en 2017. “Es una carrera muy costosa, ya que la hora de vuelo cuesta más de $6.000. Trabajo de distintas cosas para poder solventar los gastos. También estudié inglés, asistencia en Recursos Humanos y el año pasado me recibí de una diplomatura en Desarrollo Social. Cuesta, hago lo que puedo para poder pagar mis horas de vuelo, pero gracias a Dios tengo la ayuda de mi familia y de amigos. Llegó un momento que trabajaba en tres lugares, pero estoy feliz de poder hacerlo", dijo.

"Ahora estoy preparándome para ser pilota comercial de avión, pero para eso exigen doscientas horas de vuelo. Cuando me recibí comencé una adaptación a otro tipo de avión, eso lleva tiempo. Una vez que volamos solos y después de cumplir 25 horas, podemos empezar a llevar a otras personas. Así que en este momento estoy en ese proceso, practico en el piper T A 38, con el objetivo de cumplir con los requisitos para lograr mi anhelo”, remarcó.

En cuanto a la agrupación que integra la mercedina, fue formada en el 2018 después de un encuentro femenino, en el que surgió la iniciativa de consolidar la reunión con la idea de promocionar, difundir y fomentar las actividades aeronáuticas y el rol de la mujer. Si bien en su mayoría son damas, también hay hombres que acompañan a lo largo y ancho del país.

“El objetivo de ser embajadora es esparcir en cada sector las tareas de aviación que realizamos. Es poder compartir actividades a nivel provincial y municipal, reunirnos con distintas instituciones como con la Comuna, con la V Brigada Aérea, con el aeropuerto de Villa Reynolds, entre otros. Y, además, buscar mujeres aeronáuticas en esta región para que participen con el grupo de todas las propuestas, como por ejemplo, del festival aéreo que se haría en el aeroclub”, agregó.

En Villa Mercedes, en 2019 egresaron las primeras dos mujeres pilotas: Érica Becerra y Camila Flores. Ambas integran la agrupación, pero la última mencionada fue elegida como la representante local. “Mi zona es solo la ciudad porque es donde yo vivo”, contó. Cada provincia tiene a su encargada. “Estamos todos unidos, hay médicas aeronáuticas, tripulantes de cabina, pilotas comerciales y privados, de drones, abogados con conocimiento del derecho aeronáutico, personal de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), entre otros. La idea es darle difusión a la carrera, porque hay mucha gente que no sabe que una mujer puede ser pilota. A veces, cuando alguien me pregunta a qué me dedico se sorprenden de la respuesta”, sostuvo Camila.

Entre las herramientas de comunicación, utilizan una página llamada “Mujeres en Aviación Argentina”, así figura en Instagram y Facebook. “También tenemos grupos de WhatsApp donde estamos las pilotas y otro de las embajadoras, ahí comunicamos e informamos de actividades”, remarcó.