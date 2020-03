La UNSL provee alimentos a estudiantes de las residencias universitarias

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) provee alimentos a 41 estudiantes que se quedaron en San Luis y Villa Mercedes. La finalidad es abastecerlos durante la cuarentena decretada a nivel nacional.

Las entregas se realizaron en las residencias universitarias de Villa Mercedes, donde se alojan 16 estudiantes, y en San Luis donde residen 25 alumnos.

En San Luis los alimentos fueron otorgados por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, (SAEBU), mientras que en Villa Mercedes la empresa La Receta de Dolores, concesionaria del Comedor, donó una importante cantidad de insumos.

“En función de algunos requerimientos de que si íbamos a abrir el Comedor o no, explicamos que no había posibilidad de hacerlo porque no estamos comprendidos en las excepciones del decreto presidencial. Por ello, hicimos una compra de comida en San Luis y generosamente el concesionario del comedor de Villa Mercedes ofreció hacer una donación con el objetivo de contener a los estudiantes”, dijo el secretario de la SAEBU, Jorge Sosa.