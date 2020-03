Animales invaden las zonas urbanas que están en cuarentena

A medida que los residentes de ciudades enteras en todo el mundo se recluyen en sus casas por la pandemia del coronavirus, nuevos “paseantes” toman las calles vacías en las que su presencia habría sido impensable hace solo unas semanas.

Se trata de distintas especies de animales que habitan en la periferia de los grandes núcleos urbanos y que, ahora, al desaparecer el bullicio y el movimiento del tráfico y la actividad humana, se atreven a adentrarse en ellas en búsqueda de comida.

En los últimos días se pudo ver incluso jabalíes merodeando por algunas de las avenidas principales de Barcelona, cabras en Chinchilla de Montearagón, en España, e incluso un oso pardo en Cangas del Nárcea en Asturias.

En Barcelona, lo jabalíes comenzaron a verse en los espacios públicos. Foto: Internet.

Se trata en su mayoría de especies consideradas "oportunistas", que se alimentan de los restos dejados por los humanos. El fenómeno de su recuperación de las ciudades está bien documentado en localidades rurales abandonadas; sin embargo, existen pocos precedentes en los que hayan podido verse tan cerca del centro de las grandes ciudades.

Este avance no es exclusivo de España. En Cagliari (Italia) los empleados del puerto tuvieron la extraña suerte de ver y grabar delfines del Adriático nadando dentro de sus aguas, y en Venecia los cisnes y patos se dejan ver y fotografiar, mientras las aguas de los canales se vuelven más transparentes gracias al descenso del movimiento y la contaminación, lo que permite observar un enorme número de peces.

Los cisnes volvieron a los canales de Venecia. Foto: Internet.

En Nara, Japón, los ciervos que habitan el parque natural cercano del mismo nombre también se animaron a traspasar sus límites e internarse en las calles de la ciudad.

Incluso en San Francisco, Estados Unidos, algunos usuarios de las redes sociales aseguran haber divisado a los coyotes que viven en las áreas verdes de la periferia recorriendo las calles de la ciudad.

Coyote on the streets of San Francisco during the coronavirus shelter in place order #mindblowing #wow pic.twitter.com/mz35HAe9ZM