Sirur Maluf cruzó La Huertita, fue su décima travesía

Sirur Maluf realizó su décima travesía, esta vez cruzó a nado el dique La Huertita. El deportista parapléjico de 26 años luchó contra remolinos de agua que no le permitieron nadar en línea recta, a pesar de eso consideró que le fue muy bien y que el espejo de agua es uno de los más lindos de la provincia y accesible para personas con discapacidad, debido a que tiene una plataforma móvil. Este cruce fue parte del proyecto "Uniendo con esperanza mi pueblo".

Sirur es un joven puntano que sufre paraplejía y desde hace tres años cruza espejos de agua de la provincia para enviar un mensaje de esperanza y superación. El sábado al mediodía cruzó a nado el dique La Huertita, en el Departamento San Martín, a 170 kilómetros de la ciudad de San Luis.

"Me fue muy bien, la travesía duró una hora y diez minutos en uno de los diques más lindos de la provincia. Fueron tres kilómetros y medio de nado, con viento a favor, pero con la corriente en contra. Se formaron algunos remolinos de agua y tuve que desviarme para evitarlos, por lo que no pude nadar en línea recta", explicó el nadador. También agregó que esta travesía no fue difícil como la anterior en San Felipe, a la cual clasificó como la más compleja de todas.

Su entrenador, Elías Villegas, expresó: "Sirur estaba ansioso, no durmió en toda la noche, a las tres de la mañana me llamó para saber si estaba todo listo, se desveló. Cuando llegó al dique estaba nervioso, al principio arrancó fatigado por la ansiedad, pero a los minutos se soltó y disfrutó".

Esperanza. El nadador y su equipo buscan motivar a otras personas.

El nadador y su preparador destacaron la estructura del Hotel La Huertita, dado que tiene una plataforma móvil con la cual trasladaron a Sirur desde la costa hasta el medio del dique. "Para las personas con discapacidad es algo extraordinario", elogió Villegas.

"Uniendo con esperanza mi pueblo" es el proyecto del nadador que consiste en cruzar los 21 espejos de agua de la provincia. Sirur ya había cruzado los diques Nogolí, Paso de las Carretas, Cruz de Piedra, Piscu Yaco, San Felipe, La Florida, Las Palmeras, el embalse Parque Costanera Río V y Potrero de los Funes. Y ahora sumó su décimo logro, el dique La Huertita.

"La idea es motivar a las personas para que no se limiten. Yo hago natación para tener bienes-tar, transformo la energía y me autosupero. Recomiendo mucho hacer deporte porque fue la cura para la adversidad que me tocó vivir". Sirur sufrió un accidente en Villa Gesell hace siete años. Como consecuencia sufrió cuadriplejía, pero con rehabilitación recuperó el movimiento de los brazos.

"Me sorprende, cada vez que lo veo en el agua me motiva. Verlo a él demuestra que todo se puede", expresó Elías Villegas.

Sirur y su entrenador agradecieron la colaboración de los Bomberos de Renca, las municipalidades de Renca y San Martín, San Luis Agua, Programa Deportes y el Hotel La Huertita. La próxima travesía será en el dique El Saladillo.