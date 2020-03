Los Juegos Olímpicos ya tienen fecha: serán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021

El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó este lunes que los Juegos de Tokio 2020 se celebrarán en la capital japonesa del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, mientras que los Paralímpicos serán del 24 de agosto al 5 de septiembre, luego de haber tenido que postergar la cita máxima del deporte debido a la pandemia de coronavirus.

A través de un comunicado oficial, el COI explicó que la decisión se basó en tres pilares principales: proteger la salud de los atletas y todos los involucrados para así apoyar la contención de la COVID-19, salvaguardar los intereses del deporte olímpico y respetar el calendario deportivo internacional global.

La nueva fecha, exactamente un año calendario después de la original, "da a las autoridades de salud y a todos los involucrados en la organización de los juegos el tiempo máximo para lidiar con el panorama en constante cambio y la interrupción causada por la pandemia de COVID-19".

"Quiero agradecer a las Federaciones Internacionales por su apoyo unánime y a las Asociaciones Continentales de los Comités Olímpicos Nacionales por la gran asociación y su apoyo en el proceso de consulta en los últimos días", puntualizó Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional.

"También me gustaría agradecer a la Comisión de Atletas del COI, con quien hemos estado en contacto constante. Con este anuncio confío en que, en colaboración con el Comité Organizador de Tokio 2020, el gobierno Metropolitano de Tokio, el gobierno japonés y todos nuestros interesados, podamos superar este desafío sin precedentes. La humanidad actualmente se encuentra en un túnel oscuro. Estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pueden ser una luz al final de este túnel", afirmó el titular del COI.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa