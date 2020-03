Ultiman detalles para la marcha por el Día de la Mujer

Las representantes del movimiento feminista insisten en que el 8 de marzo no es un día para festejar, sino que se trata de una jornada de reflexión y de lucha por un cambio de paradigma respecto del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad. Este año, la marcha con la que aspiran a llamar la atención sobre sus demandas será el lunes 9 a las 17:30. Partirán desde el Correo Argentino, ubicado en el centro de la ciudad de San Luis.

Previo a la reunión en la que se espera una gran convocatoria, sobre todo por la cantidad de femicidios que ocurrieron en lo que va de marzo, fuentes de la comisión organizadora integrada por el movimiento Mumalá y otros semejantes contaron que el sábado 7 y el domingo 8 realizarán actividades. En el mástil de la plaza Pringles, a las 18, recordarán el Día de la Visibilidad Lésbica para, con mate de por medio, debatir sobre los problemas de ese colectivo.

El domingo a las 16 el grupo Tamboras caminará desde Falucho al 2100 hasta Casa Violeta, en avenida Italia al 1600.

Finalmente, para el lunes a las 17:30 se hace la convocatoria a la marcha. Según afirmó la vocera de Mumalá, Ailén Chaine, algunas militantes coinciden en la idea de no invitar a varones a la manifestación y otras son más flexibles. Una vez que estén todas reunidas marcharán por San Martín hasta 25 de Mayo. Retomarán por Rivadavia hasta Lavalle, para luego volver por San Martín e instalarse todas en la plaza Pringles, donde habrá un festival en el que se reunirán a charlar. Además, Chaine explicó que quienes toquen algún instrumento pueden llevarlo para compartir.

En cuanto a la participación masculina, parece haber opiniones encontradas. Chaine destacó que es bueno que participen los hombres para que puedan conocer y acompañar la lucha de las mujeres. "Las acciones que realizamos de mujeres solas complica el proceso de deconstrucción de ellos", opinó.

Yeka Ramos es militante y funcionaria de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. Contó que en su caso particular sostiene que los varones pueden colaborar con la causa desde un lugar más pasivo y no yendo a las marchas. "Necesitamos que ellos usen este espacio como un lugar de reflexión. Que puedan pensarse en sus acciones cotidianas y comenzar a cambiar aquello que no sea constructivo para este proceso", dijo. Y coincidió en que es importante que los varones accedan a la información para evitar malos entendidos.

Ramos destacó que no hay una intención de ponerlos como el enemigo, si bien tienen presente el hecho de que los femicidas pertenecen siempre al género masculino. "La escritora feminista Rita Ceballos reivindica el lugar de los varones con el fundamento de que ellos también son víctimas de la educación impuesta por el sistema patriarcal. Pero ahora en la calle necesitamos la fuerza de las mujeres y de las diversidades de género", afirmó.