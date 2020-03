El inoxidable "Flaco" Lucero, un ciclista con cuerda para rato

Viejo es el viento y todavía le acaricia la cara al “Flaco” Alfredo Lucero, que con sus 41 años viene de consagrarse hace unos días como el mejor puntano, el tercer mejor argentino y el octavo en la clasificación general de la Vuelta del Porvenir con la casaca del San Luis Continental.

El excampeón del Tour de San Luis estuvo a nada de correr con la camiseta del Puertas de Cuyo, su exequipo, pero no dudó un segundo en ponerse la camiseta de San Luis.

"Me llamaron un mes antes de que arranque la carrera. Le había dado mi apoyo y hasta habíamos hablado de sumarme a este proyecto de equipo continental como parte del staff. Por suerte, cuando hablé con Josué todavía no tenía un contrato firmado con mi exequipo. Por eso pude venir a correr, que era mi objetivo", describió Lucero, quien se siente pleno. Sobre todo después de una carrera positiva en su óptica, en lo personal y para todo el equipo.

"La carrera fue impresionante, desde muchos aspectos; a nivel organizativo San Luis demostró la capacidad y experiencia que tiene para este tipo de eventos. El trabajo policial estoy seguro de que es el mejor del país por mucho y me animo a compararlo con el trabajo que se hace en las grandes vueltas del mundo", sentenció Lucero.

Su rol en el equipo

Alfredo vino a correr para ganar, como cada vez que se sube a una bicicleta, pero también tenía claro qué debía hacer en este equipo: "Sin dudas mi rol fue el de entregarle mis conocimientos y mi experiencia a este equipo compuesto por muchos jóvenes. Creo que hubo un crecimiento en los corredores jóvenes cuando sumamos las voces de experiencia como la de Catriel Soto, que es un gran ciclista, o la mía. A mí me sorprendieron mucho por el apoyo que me dieron para que yo sea protagonista.Me sorprendió el cuerpo técnico, los corredores y todo lo que lleva alrededor, sinceramente no me esperaba tan buenos resultados. Si me decían que íbamos a ganar etapas, en metas sprint y terceros en meta de montaña, todo eso es muy difícil y yo lo hubiera firmado sin dudar", aseguró Lucero.

El "Flaco" se entusiasma con que esta carrera siga firme en el calendario y sea una cita obligada.

"Considero que la Vuelta del Porvenir debería quedarse, por más que aparezca una carrera mayor, debería continuar por lo que genera el ciclismo en la gente", cerró el "Flaco", quien tiene cuerda para rato.

2 Etapas

fueron en las que Lucero estuvo escapado y cerca de coronar victoria en soledad: la que salió de Concarán hasta Juana Koslay y la reina, que llegó al mirador de La Punta. En ambas lo capturaron a poco de llegar a la meta.