261 femicidios en 2019: el número que evidencia la violencia machista

El Diario obtuvo la cifra a través del relevamiento de casos ocurridos en el país y difundidos por los medios. Dos ocurrieron en la provincia de San Luis. Las víctimas fueron Elsa Barroso y Tamara Gómez.

Hoy, 261 niñas, adolescentes o mujeres no irán a correr a la plaza, no se contarán la salida de anoche al cine ni pensarán en el examen por rendir, no invitarán a su amiga a compartir unos mates. Nada de eso sucederá ni este domingo ni los venideros: ellas son las 261 víctimas de femicidio que hubo a lo largo de 2019, según el conteo que El Diario hizo a partir de lo publicado en medios locales y nacionales.

Por eso, el 8 de marzo no hay razones para celebrar. Sí para recordar a las víctimas, para pensar en cómo esos crímenes han roto proyectos y familias, han dejado en claro que el patriarcado mata y que hay muchas deudas sociales: la de educar con perspectiva de género en todos los ámbitos, la de proteger a las niñas y mujeres maltratadas para evitar que las asesinen, la de escucharlas una vez conocido lo que sufren, para que puedan reconstruir sus vidas, y la de castigar a los femicidas.

San Luis no estuvo exceptuado en 2019 de la más extrema manifestación de la violencia machista. Uno de esos 261 femicidios fue el de Elsa Barroso, y ocurrió en San Luis capital. Ella tenía 43 años y dos hijos. El agresor de Elsa, José Jofré, era su esposo. El otro fue bien al sur de la provincia, en Unión. Allí, los disparos que efectuó Ángel Paz no solo acabaron con la vida de su pareja, Tamara Gómez, de 20 años, sino que sacudieron la serenidad de un pueblo que no tiene registro de haber vivido un hecho de este tipo en toda su historia.

Coincidentemente, Jofré y Paz tomaron la decisión de suicidarse. Según el Registro Nacional de Femicidios elaborado entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019 por el Observatorio “MuMaLá”, el 20 por ciento de los agresores se mató.

Por las particulares circunstancias en que fueron perpetrados, los femicidios de Elsa y Tamara reforzaron dos datos que surgen de otro informe, aquel elaborado por el Observatorio de Femicidios de la Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”: el 67 por ciento de los femicidas fueron parejas o exparejas de las víctimas y el 52 por ciento de las mujeres fueron asesinadas en sus hogares. Y también otro: que 341 hijos e hijas quedaron sin madre y que, de ese total, un 60 por ciento son menores. Tamara era mamá de dos nenes, de 2 y 3 años.

Del mismo análisis también se disparan otros números. Del total de casos que ellos contabilizan, que son 299, 20 son femicidios vinculados de hombres y niños, es decir, los de aquellas personas que tienen una relación familiar o afectiva con la mujer y que resultaron asesinadas para infligirle un mayor daño a la víctima o por quedar en la línea de fuego.

33 horas median, en promedio, entre un femicidio y otro, según el relevamiento realizado por el El Diario de la República del total de casos de todo 2019, difundidos por la prensa en el país.

El relevamiento de “La Casa del Encuentro” también señala que 1 de cada 5 mujeres había hecho la denuncia previa y que el 43 por ciento tenía la restricción perimetral, es decir, la orden judicial que le prohíbe al agresor aproximarse a la víctima, a su casa o lugar de estudio y trabajo. De esos casi 300 casos relevados, 7 fueron transfemicidios o travesticidios y en 21 el femicida era parte o exintegrante de alguna fuerza de seguridad.

Bajo el apartado “Informaciones Colaterales”, en un relevamiento que toma desde el primer día de 2019 y hasta el 20 de noviembre de ese año, el mismo observatorio contabilizó que en 32 de los 251 femicidios que hubo hasta esa fecha había indicios de abuso sexual. Ante ese tipo de delitos, los agresores buscan un primer cómplice: el silencio de la víctima, garante de impunidad.

Para romper ese escudo, dejar en evidencia a los abusadores y prevenir es central la Educación Sexual Integral. Para que las chicas y los chicos comprendan desde pequeños que hay formas de mirar, de acercarse, de dirigirse a ellos que no deben permitir, para que puedan detectar claramente cuándo la conducta del otro implica un riesgo o un agravio a su intimidad, a su integridad y libertad sexual, y para que distingan cuándo un comportamiento tiende a la manipulación, ya sea desde la seducción, las promesas, los tratos especiales, o desde la lisa y llana amenaza.

Este 8 de marzo no hay razones para celebrar. Sí para destacar la histórica lucha por la paridad de género, aquella que mañana tomará forma de paro y manifestación en distintos puntos del país y a la que las autoras Virginia Cano y Laura Fernández homenajean con estas palabras: “Un limón. Un limón partido en el bolsillo del pantalón. Un pañuelo embebido en bicarbonato de sodio atado al cuello. Una botella de agua y una muda de ropa en la mochila. Zapatos cómodos y el número de unx abogadx escrito con fibrón indeleble en el brazo. La esquina acordada. Lxs compañerxs van llegando. Las banderas toman su lugar y los carteles inundan el paisaje. La escena ya está montada. El recorrido, previsto. Solo resta marchar”.



Hijos sin madres

Según La Casa del Encuentro, en once años (entre 2008 y 2018), en Argentina el número de femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas ascendió a 2.952, lo que da un promedio de un asesinato cada 32 horas.

En esos números no se agotan las secuelas de la violencia machista, reflejadas por ese estudio. Por esos crímenes, 3.717 hijas e hijos se quedaron sin madre y, de ellos, 2.394 (más del 34 por ciento) eran menores.