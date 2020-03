ADN judoca y sueños en celeste y blanco

El primer contacto de Agustina Lahiton con el judo determinó el rumbo que siguió su vida. Fue a los 6 años cuando vio competir a su hermano Diego (18), lo que la llevó en un principio a practicarlo como hobby. A los 11 años la convocaron a la Selección Argentina por primera vez y hoy, con 19, ya es una fija en los campos de entrenamiento “albicelestes”. Este fin de semana hace escala en Bariloche, donde la Selección compite en el Abierto Panamericano. Su sueño más anhelado es representar a la Argentina en un Juego Olímpico.

“Hay tres cosas básicas en el judo: la fuerza, la técnica y la cabeza. Sin esta última no lográs nada”, explica. Agustina acaba de hacer una pausa en su entrenamiento para hablar con El Diario. En el tatami, hace sudar el judogi blanco, sujetado con el cinturón negro que obtuvo tras rendir a fines del año pasado. Lleva su rubia y lacia cabellera atada con un colín. Junto a su hermano, se desplazan una y otra vez sobre las colchonetas de goma azules practicando tomas. A unos metros, Gabriel Lahiton, el padre y entrenador de los judocas, los observa con atención.

El escenario es perfecto. Están en la escuela técnica Nº 37 de Juana Koslay, donde la joven cursó la secundaria. Son las 20:30. Aquí solo hay concentración, práctica y silencio.

Las medallas que ganaba su hermano en los torneos la motivaron a meterse en el mundo del judo. “Cuando le dije a mi papá que quería practicar, se puso feliz. Toda la familia nos apoyó siempre, desde chicos”, recuerda. Y confiesa que al principio comenzó “como un juego”, pero igual se lo tomó con responsabilidad.

“A la mañana iba a la escuela y a la tarde entrenaba. Se complicó cuando empecé el secundario porque iba a una escuela técnica y tenía doble turno. Vivía más ahí que en mi casa”, cuenta sonriente.

Agustina gira la cabeza y mira a su padre con ternura. “Que tu viejo sea tu profesor no es fácil, pero lo supimos llevar. Nada mejor que compartir tu pasión con alguien de tu sangre”, asegura.

Amante de los deportes, la puntana llegó a practicar judo y hockey a la vez. “Iba con los dos a la par, hasta que a los 14 años me llamaron a los campos de entrenamiento y me dijeron que tenía que optar por uno de los dos. Ahí decidí profesionalizarme en lo que hoy hago”, afirma la número 1 del ranking nacional en la categoría Juniors -52 kilos.

De espíritu aventurero e inquieto, la joven se planteó nuevos desafíos en lo académico. En 2019 empezó el profesorado de Inglés y este año se inscribió en el de Educación Física. “Por la mañana curso y a la tarde hago doble turno de judo. No es imposible hacer las dos cosas. Un claro ejemplo es Paula Pareto, quien se recibió de médica y fue campeona olímpica”, destaca segura. Para “la Peque” solo tiene elogios: “Es humilde, solidaria, buena compañera”.

Una buena alimentación es clave en la vida de cualquier persona, pero más para aquellos que realizan un deporte por peso. “Más que dieta como sano, pero me doy mis gustos. El año pasado pasé de la categoría de 48 kilos a 52. Actualmente estoy en Juniors, pero también compito con las Seniors para tener roce”, manifiesta la joven.

También hubo espinas en el camino. “En algún momento quise dejar, estaba cansada. Me tomé un tiempo breve y me di cuenta de que quería seguir en este mundo. Nosotros no paramos en vacaciones, solo en Año Nuevo y Navidad”.

Agus remarca cuán importante es la mente en el judo, algo que también se puede ejercitar. “En 2016 empecé con un psicólogo. Trabajamos sobre lo que sentimos antes de luchar, las frustraciones, entre otras cosas que enfrentamos antes, durante y después de un combate”.

En San Luis los Lahiton tienen ADN judoca. Agustina guarda un sueño siempre celeste y blanco, con antorcha y un himno. Por eso entrena sin pausas.