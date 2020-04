Por más gestos como el del capitán

Todos esperamos un gesto de grandes futbolistas argentinos con varios años de carrera en Europa y con un buen pasar económico, una colaboración canalizada y quizás colectiva para paliar necesidades de algún grupo de personas, que los idolatrarían aun más si muestran solidaridad en la época de pandemia con un país que los vio nacer.

Argentina espera el golpe brutal de coronavirus en unas semanas, ese mazo que ya azotó con todas sus fuerzas los países en los que ellos viven y que les hizo contemplar cómo los sistemas de salud del primer mundo sucumben ante el enemigo invisible.

El capitán argentino Lionel Messi les marcó el camino con la donación de un millón de euros repartidos entre una clínica de Barcelona y otra de nuestro país. Pero esa iniciativa no provocó el contagio entre sus pares.

No hace falta una lista de nombres, todos tenemos más o menos en claro quienes integran ese grupo de privilegiados que consiguieron sus riquezas por medio del esfuerzo y el talento: no hay discusión.

También es real que si pagan responsablemente sus impuestos están haciendo todos los aportes que los estados les piden y nadie debería exigirles más. Pero este no es un momento cualquiera, no se trata de una situación ordinaria. Es un momento único en la historia, en el que el solidario puede sentir la mirada penetrante de 44 millones de argentinos y una mano que le agarra imaginariamente la nuca y una voz que interiormente les dice la frase que supo soltarle Mascherano a “Chiquito” Romero antes de los penales frente a Holanda, en las semis de Brasil 2014: “Hoy te convertís en héroe”.