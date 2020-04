La pandemia genera fuertes cambios en todo el mundo

A poco más de tres meses de haberse conocido el primer caso de coronavirus la economía mundial, los servicios de salud y las relaciones humanas cotidianas han sufrido grandes alteraciones que hacen pensar que aun cuando termine la pandemia, nada volverá a ser igual en el planeta. Hasta el año pasado la deuda mundial ascendía a los 253,2 billones (millones de millones) de dólares, lo que equivale al 322% del Producto Global. Pero ahora se sumó un agravante: el 50 por ciento de la economía mundial clausuró totalmente sus actividades productivas y comerciales, porque desde hace un mes 3.100 millones de personas en todo el mundo, casi la mitad de la población, está en cuarentena obligatoria.

Algunos países reaccionaron de manera inmediata, por ejemplo el Congreso de los Estados Unidos aprobará paquete de rescate por 2,2 billones de dólares para mantener a flote la economía de su país y también el gobierno argentino tomó la decisión de inyectar en el mercado local 600 mil millones de pesos, el 2 por ciento de su PBI, para paliar la emergencia económica que genera la pandemia de coronavirus.

Otro dato preocupante a nivel social es que 850 millones de niños, niñas y adolescentes en 100 países del mundo hoy no concurren a las escuelas y hasta la semana pasada 600.000 habitantes de 180 países estaban afectados en el mundo a causa del virus, pero la cifra sigue en aumento.

Estos y otros números negativos han provocado que políticos, economistas, filósofos, médicos, científicos y sociólogos hayan empezado a esbozar algunos principios de análisis sobre cómo será el futuro próximo de la humanidad, y si se parecerá mucho o nada a lo conocido.

Una visión local

El director provincial de Estadísticas y Censos, Mariano Cozzolino, señaló que “el único factor que puede amortiguar la caída de la economía mundial es el Estado. Hoy casi todos los gobiernos han empezado a inyectar dinero al mercado de la forma que se puede. Esto va a generar mucha emisión de moneda en el mundo que en el corto plazo no va a generar inflación porque la economía hoy está muy recesiva. Todavía no sabemos qué efectos puede traer a largo plazo. Pero lo importante es que se le facilite el dinero a aquellas personas que no puedan cobrar sus sueldos para que no se terminen de romper las cadenas de pago y evitar los despidos masivos".

La primera medida tomada a nivel mundial fue el cierre de fronteras de la mayoría de los países desde hace semanas, lo que impulsa a ciertas corrientes que defienden la “desglobalización”. Sobre esto Cozzolino destacó que “el turismo es el principal afectado: tanto las empresas aéreas como las agencias de viajes y los rubros hotelería y gastronomía están prácticamente quebrados. Y junto con ellos los países que viven del turismo todo el año ya ven afectada totalmente su economía".

Lo que seguro sucederá, según la opinión del licenciado en Economía, “es que se va a reconceptualizar la importancia de tener un Estado fuerte y presente. Después, la discusión sobre su magnitud e influencia siempre va a existir. Cuando todo esto pase seguramente volveremos al predominio del mercado, pero con una conciencia que el Estado debe estar presente. Ninguna de las dos posturas extremas me parece buena: no vale la pena tener un superestado ineficiente, ni tampoco uno inexistente. Se necesita uno que pueda dar respuestas en la medida que se necesiten, que esté en los lugares del mercado donde haya imperfecciones, que suelen ser casi todos, pero tiene que estar para evitar problemas".

Cozzolino además dijo que "cada país irá tomando sus decisiones de acuerdo a sus propias condiciones culturales. No es lo mismo uno que esté fuertemente conectado, que puede vender mucho por internet, que otro que carece de ese acceso masivo para su población; porque entre otras cosas no pueden trabajar de manera remota. Aquellos que tengan más limitaciones seguro serán los que más lo sufran, igual que los que ya tienen muchos problemas de salud a causa del coronavirus".

El docente de la UNViMe analizó que “hay una gran prueba y error en todo el mundo y muchos escriben y hablan de cómo puede ser el futuro próximo. Pero todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo y de qué manera se saldrá de esta pandemia. A medida que las condiciones mejoren, se abrirá un poco más la actividad económica, pero en cuanto los números de infectados empeoren, se volverá a cerrar".

Gestión y Educación

La ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, es una de las funcionarias del Gobierno de la Provincia que hace tiempo implementa las políticas que ideó el gobernador Alberto Rodríguez Saá en gestión de gobierno y educación. Según explicó “San Luis es una provincia muy digital y por consiguiente el Gobierno ya utiliza muchas de esas herramientas. Quizá esta pandemia haya acelerado la forma en que vamos a tener que hablar con la sociedad, porque muchas personas hasta ahora no tenían la necesidad de utilizarlas, aunque estaban disponibles, porque se podían movilizar libremente”.

También comentó que desde el año pasado se ha comenzado con la implementación de la “telemedicina en el sistema público de salud y ahora se va generalizando para que las personas no se mueven de sus casas, aun cuando tengan que visitar a su médico”.

En el ámbito de la Educación, Bañuelos indicó que la provincia tiene "una ventaja que es el alto grado de digitalización tanto de maestros, profesores como de los alumnos que ya estaban en este contexto de avance con el uso de la tecnología. Lo que está sucediendo ahora es que al no realizarse las clases presenciales, entonces no hay más remedio que recurrir a otras opciones”. Además recordó que en este momento la Provincia cuenta con 22.500 aulas virtuales "y hay muchos colegios que empezaron su utilización; y muchos otros que no lo hacían se han dado cuenta de lo favorable de este sistema. Pero no solo en esta instancia, sino para usarla como herramienta de apoyo en el futuro, cuando se retomen las clases normalmente”.

También dijo que “en Educación se está acelerando el uso de la tecnología que después se podrá seguir utilizando y que va a ser beneficiosa para todo el sistema. Y en ese caso San Luis está un paso adelante respecto del resto de Argentina y de otros países de Latinoamérica, inclusive”.

Desde el punto de vista de la gestión de Gobierno, que por estos días se ha visto alterada por el aislamiento obligatorio, contó que “el hecho de no poder hacer reuniones presenciales ha obligado a usar una cantidad de herramientas que estaban disponibles, pero que tampoco sentíamos la obligación de usarlas. Era más común juntarnos en las oficinas que hacerlo con las aplicaciones como Hangouts, Zoom, Skype o Viber. Ahora están siendo usadas por una mayor cantidad de gente en el Estado para organizar las tareas diarias”.

Sobre lo que puede deparar el futuro inmediato, comentó que “en los próximos meses no creo que pasemos de estar encerrados a quedar totalmente libres, porque la pandemia no terminó y las noticias que llegan de otros países como Estados Unidos, España o Italia son terroríficas. Falta mucho tiempo todavía para decir que el peligro pasó y que podremos volver a nuestra vida normal”.

Y arriesgó que “durante un tiempo se llevará la cicatriz del dolor vivido, porque dudo que las familias que perdieron a sus seres queridos puedan volver a esa vida que tenían antes de la pandemia. Seguramente esto traerá algunos trastornos. Lo que hay que pensar es que nuestra especie, los homos sapiens, somos sociales y tenemos que volver a tener una vida social, a disfrutar de estar con amigos, abrazarnos y besarnos como siempre. Pero esto va a ocurrir cuando el peligro realmente haya pasado”.