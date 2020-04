Efecto pandemia: pérdidas totales en eventos y boliches

José López, propietario de Tortuga Producciones, vive exclusivamente de la organización de eventos; su esposa no tiene ingresos y en su hogar vive un hijo adolescente. La reciente suspensión de las fiestas patronales de Renca, una de las más importantes del Valle del Conlara, hubiese significado una buena oportunidad para sus ganancias, pero el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional cambió los planes. Tanto él como sus colegas experimentan el 100% de pérdidas en lo que va de la cuarentena.

“La situación nos tocó profundamente, nos dejó con las manos atadas. Vivimos de esto, pero este nuevo escenario nos dejó tambaleando, tenía señas de artistas concretadas y todo quedó trunco”, lamentó el productor de Concarán.

El mismo panorama viven todos sus colegas. Diego Sosa, responsable de Manager Group, tuvo que suspender y reprogramar algunos eventos; uno de los más recientes fue el show que el cantante de Las Pastillas del Abuelo, Piti Fernández, iba a brindar en Villa Mercedes y San Luis.

“La situación es muy delicada y creo que en nuestra industria la pérdida no tiene antecedentes, no solo por los productores sino por toda la cadena de gente que vive de la actividad, como los técnicos, los proveedores y el personal de seguridad; hay una importante cantidad de personas que ahora está sin ingresos. Cuando esto empezó teníamos programados doce shows, de algunos tuvimos que devolver entradas y al resto lo bajamos. No solo se trata de eventos de nuestra provincia, había espectáculos que pautamos en distintos lugares del país, algunos de ellos muy masivos”, remarcó.

La firma de Sosa sigue las directivas de Aadet (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales) y diariamente mantienen contacto y reuniones a través de teleconferencia. Tras los distintos diálogos, el sector concluyó que probablemente será el último en empezar a trabajar cuando finalice la cuarentena, lo cual será “sumamente difícil”.

“Por más que duela y nos perjudique, creo que las medidas del gobierno nacional y de la Provincia se toman bien, hay un muy buen trabajo, no nos queda otra que tener paciencia; hay que arremangarse y dar lo mejor. Afortunadamente tengo otros ingresos, pero la productora tiene sueldos y gastos fijos. No contar con entrada de efectivo pondrá el escenario tremendamente difícil; a estos meses nosotros los tenemos controlados, pero más adelante se va a complicar”, expresó.

Boliches y pubs

El presidente de la Cámara de Bares y Discos de San Luis, Diego Astudillo, definió que atraviesan la cuarentena con “incertidumbre” y señaló que, si bien concuerdan con las medidas preventivas del coronavirus, hay temas “cruciales” como el vencimiento de los alquileres, el gas y la luz, que merecen una mirada concreta. Cree que algunos locales podrían cerrar por las pérdidas.

“Hay empleados que se quedaron sin trabajo, es una situación desesperante. Algunos percibieron adelantos; otros, el total de los sueldos y están los que directamente no recibieron nada”, dijo. Astudillo graficó la importancia de la actividad al advertir que en promedio los boliches suelen tener entre 15 y 20 personas que trabajan en distintas tareas.

Recordó que la disco Vesania recauda alimentos no perecederos para entregar a los más vulnerables y a los que por motivos laborales en medio de la pandemia no pueden acceder a sus sueldos. Entre los beneficiarios estarán los empleados del rubro que hayan sido afectados.

El dueño de All Right, Jorge Fernández, describió que no tendrá problemas con los salarios, pero resaltó que el aislamiento “destruye” al sector.

“Estamos de acuerdo con que la cuarentena es la mejor medida, la salud no se discute. Seguiremos con el sostén económico mientras se pueda para la tranquilidad de los empleados. Hoy estamos en una disyuntiva y no sabemos hacia dónde vamos”, manifestó.

Fernández tenía varias fechas de espectáculos programadas; tuvo que suspenderlas y devolver las entradas. Para algunas tenía todos los tickets vendidos.