Brasil superó las 200 muertes por coronavirus en un día

El Ministerio de Salud de Brasil informó este martes que 204 personas murieron por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra diaria más alta registrada hasta ahora, y eleva el total de víctimas fatales en ese país a 1.532.

Es la primera vez desde el comienzo de la pandemia que se registran más de 200 muertes en un día, y la cifra representa un importante salto con respecto al registro del lunes, en el que se informaron 105 muertes.

El total de casos positivos, en tanto, se incrementó en 1.839 y llegó a 25.262.

Con este balance, Brasil toma distancia como el país más golpeado por el coronavirus en América Latina, tanto en contagios como en decesos.

El estado más afectado por el virus es San Pablo, con 9.371 casos positivos y 695 muertes, el 37 y 45% de las cifras a nivel nacional, respectivamente.

Luego aparece Río de Janeiro, con 3.410 transmisiones y 224 fallecidos.

Gobernador del estado de Río de Janeiro confirmó que se contagió de coronavirus

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, confirmó hoy que se contagió coronavirus e insistió en la necesidad de que la población cumpla con el aislamiento social dispuesto allí para hacer frente a la pandemia de COVID-19 que afecta a ese país.

Witzel anunció que contrajo la enfermedad con un video que publicó en redes sociales: "Quiero comunicarles a todos que desde el viernes no me he sentido bien y pedí que se me hiciera el examen de COVID-19 y hoy llegó el resultado positivo. Tenía fiebre, dolor de garganta, pérdida del olfato y, gracias a Dios, estoy sintiéndome bien", expresó.

Además, el gobernador dijo que continuará trabajando en el Palacio Laranjeiras, su residencia oficial, cumpliendo "restricciones" y "recomendaciones médicas".

"Te pido nuevamente que te quedes en tu casa porque la enfermedad, como todos saben, no elige a nadie, y el contagio es rápido. Muchas gracias", agregó Witzel.

Si bien el presidente brasilero Jair Bolsonaro no es partidario de las cuarentenas, el gobernador de Río de Janeiro impuso medidas de aislamiento social desde el 17 de marzo pasado, para hacer frente al avance de la COVID-19, e incluso las acaba de prorrogar hasta el próximo 30 de abril.

Río de Janeiro es el segundo estado más afectado por el coronavirus en Brasil, por detrás de San Pablo.