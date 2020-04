Coronavirus: San Luis no tuvo casos confirmados, pero sumó siete sospechosos

Son las cifras que se desprenden del reporte de las últimas 24 horas en la provincia. También se descartaron dos muestras y otras tres quedaron en revisión. Al momento, hay tres personas cursando la infección.

En el día 27 de aislamiento, San Luis sumó afortunadamente otra jornada sin nuevos infectados de coronavirus. Así lo confirmó el gobernador Alberto Rodríguez Saá en el reporte diario emitido desde Terrazas del Portezuelo y en compañía de buena parte del Comité de Crisis provincial.

Con los datos entregados más la reciente alta médica que se dio en el Hospital de San Luis, la provincia tiene tres personas internadas por ser positivas de COVID-19 y, según el reporte del martes (ayer), se encuentran asintomáticas.

Hay siete nuevos casos sospechosos de la enfermedad que aguardarán por los resultados de sus análisis, que desde hace unas semanas se realizan en el Laboratorio de Salud Pública "Dalmiro Pérez Laborda".

Este miércoles, además, se descartaron dos muestras por dar negativas, mientras que otras tres quedaron en revisión.

Aún hay 352 personas que permanecen bajo monitoreo por haber regresado del exterior o provincias vecinas y otras 32 están en el mismo régimen por contacto estrecho con las anteriores.

La Policía detuvo a 103 personas por incumplir la cuarentena con el caso del abogado villamercedino como el más resonante; asimismo, secuestró nueve vehículos. Por último, Rodríguez Saá confirmó que no hubo nuevos casos de dengue en la provincia.

Aclaración sobre el ingreso de diarios nacionales a la provincia

Durante el reporte, el Gobernador solicitó unos minutos para aclarar una situación que se había generado por la imposibilidad del ingreso de diarios de tirada nacional a la provincia y que era desconocida por él. Tomó conocimiento de ello durante esta tarde, a raíz de un comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) que indicaba que en San Luis se estaba impidiendo el ingreso de diarios y revistas.

“Hace unos minutos me comuniqué personalmente con el presidente de Adepa, Martín Etchevers, con quien tuve una conversación muy amable y franca, donde le comenté, y así lo entendió, que la provincia de ninguna manera ha dictado una norma que restringe la circulación de los diarios, tampoco hay orden ni verbal ni escrita. Lo que puede haber sucedido el día sábado a la fecha es que el transporte que viene de Río Cuarto no ha tenido las autorizaciones que se requieren como empresa de transporte. Desconocíamos esta situación y no existe una constancia en los puestos de control de que hayamos restringido la entrada de una empresa de transporte y menos de una empresa que trae diarios”, explicó.

Y agregó: “Continuamos sondeando hasta descubrir que los diarios nacionales llegan hasta Río Cuarto y desde allí son trasladados a San Luis por una empresa del tipo 'familiar', nos comunicamos con esa empresa y le expresamos que si acredita que trae los diarios más allá si tiene o no los requisitos como transportista, la provincia le va a permitir el ingreso para normalizar la situación”.