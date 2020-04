El hijo de la nada

La historia de Gato Azul Peralta Bogdan es la de un sobreviviente, la de un luchador de la vida. Es hijo del cantante Miguel Abuelo, un querido artista que se fue joven y ahora, a 32 años de la muerte, el muchacho quiere mantener vivo el legado de su banda y sus canciones. Por eso, inició una nueva formación de Los Abuelos de la Nada para este 2020 con la vuelta de Juan del Barrio, que formó parte de las anteriores reencarnaciones, como conductor del barco.

El conjunto se presentó en Perú en marzo pero debió suspender su gira ante la cancelación de actividades en todo el país debido al aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto por el gobierno nacional por el coronavirus. Pero no detienen su marcha, sacaron el single “Himno de mi corazón” junto a Hilda Lizarazu y Natalie Pérez y proyectan un disco con éxitos reversionados.

Al igual que su padre, Gato Azul peleó contra vientos y mareas. Casi siempre soportó tormentas bravas, de las fuleras, pero de las que salió airoso con el pecho inflado. Vivió en Ibiza, donde Miguel tuvo una temporada tras las rejas y ahora quiere seguir el paso como cantante y como miembro de una banda que trajo alegría, poesía y esperanza en un momento difícil del país. Coincidencias. O quizás no.

Las cosas pasan por algo, dicen, y debe ser el momento para que Los Abuelos reiteren esa misión de vida. Gato Azul habló con Cooltura sobre el significado de mantener vivo el legado de su padre, traer las canciones que despertaron a los argentinos pero sin olvidarse de trazar su camino propio con nuevas propuestas. Será una cuestión de tiempo.

—¿Cómo empezó la repatriación de los nuevos Abuelos?

—Siempre rondó la idea y la posibilidad pero se concretó cuando hablé con Juan Manuel Almada, que como productor, fue rápido y efectivo. Fue para adelante, como a Miguel le hubiera encantado. Planificó superrápido una gira y la idea de entrar al estudio de grabación para mostrar el sonido de los nuevos Abuelos. Juan del Barrio fue fundamental en lo musical y en el armado del grupo. Kubero Díaz estaba en Brasil de vacaciones y volvió para ensayar y grabar. Y se recopó. Es un aliado musical y espiritual. Tenemos una gran banda.

—¿Por qué decidieron que era el momento de retomar la banda?

—Porque las cosas se dan por algo. Y este era el momento. Son 32 años sin Los Abuelos de la Nada, y era hora de volver a subirnos a un escenario. Por un lado los ex Abuelos y por otro lado, los nuevos Abuelos. La banda es una gran mixtura de experiencia y juventud. De talento y armonía.

—Miguel siempre sostuvo que Los Abuelos era un concepto más allá de los músicos que estén…

—Siempre. Decía que Los Abuelos era un grupo sustentado por sus integrantes. Y lo fue en el 68, en los ochenta y ahora en el 2020. Siempre fue una banda vanguardista y lo seguiremos siendo.

—¿Qué se puede adelantar de las canciones nuevas? ¿Algunas son legado de Miguel?

—Las canciones nuevas formarán parte de la segunda parte de la gira que no sé cuándo retomemos. Estamos preparando canciones que quedaron para el último disco pos “Cosas mías”, que no llegaron a grabarse. Una de ellas, “Daniela”, era una letra dedicada a una novia de mi viejo de Mar del Plata.

—El director musical es Juan, ¿vos ahora sos el líder? ¿Cómo te preparás para ese mote?

—Yo soy parte de un grupo. Una gran banda. Los líderes somos todos. Somos una energía que supera a un individuo, yo soy parte de un todo.

—¿Qué ocurrió con Chocolate Fogo, que primero fue anunciado como integrante de la banda y luego quedó desvinculado?

—La historia de Los Abuelos de la Nada siempre fue la misma. Quien esté preparado para formar parte de este grupo que supera generaciones e integrantes, bienvenido. Quien no esté preparado, sea por el motivo que sea, no estará. Por Los Abuelos de la Nada pasaron Pappo, Andrés Calamaro, Cachorro López, Gustavo Bazterrica, Pomo… Muchos grosos, y el grupo siguió. Son momentos. Este no era el momento de Chocolate.

—¿Se resolvieron los problemas de derechos con Krisha?

—Krisha es mi mamá. Son momentos. Y por suerte Krisha entendió que la obra de mi papá debía seguir. Superar barreras y también que Los Abuelos puedan volver. Hoy Los Abuelos de la Nada son una marca registrada en actividad y que por suerte vamos a mover y dar marcha a la fanfarria, como diría Miguel.

—¿Tenés el original de “Et Nada”? ¿Qué sentís cuando ves el arte de tapa?

—Me encanta. Es un disco impresionante. Queremos tocar “El muelle” y “Señor carnicero” en los shows. Es un disco súperexcitante y, tal vez, el mejor momento de Miguel como cantante. Además, tiene un terrible trabajo de Daniel Sbarra, que fue fundamental para la banda. Ser parte de la tapa es un orgullo y una emoción. Además, es una foto muy tierna.

—¿Qué formación de Los Abuelos te gustó más?

—Es difícil. Es como decir ¿quién es mejor: Messi o Maradona? Los Abuelos de la Nada siempre fueron una escuela de rock, de artistas, un seleccionado.

—Y ya que estamos ¿Un disco? ¿Una canción?

—A mi me encantan “Guindilla ardiente”, “Cosas mías" y “Sintonía americana”.

—Miguel nació y murió en Munro ¿Vos qué tan ligado estás al barrio?

—No, yo estoy ligado a Palermo, donde viví y compartí grandes historias. Buenas y malas. De la calle. Del barrio. Pero también viví frente a Plaza Serrano con mi viejo, inolvidable.

—¿Qué recordás de tu infancia con Miguel como tu padre?

—Mi papá hizo lo que pudo. Y recuerdo muchos momentos de inspiración de él, de generar, de pelear con el mundo, de ir contra la corriente muchas veces. Verlo en el escenario era una maravilla. Como así también las giras. Recuerdo giras por Paraguay y el norte argentino. Mi papá me insistió siempre a seguir, a cantar, a vivir de la música. Por diferentes situaciones de la vida nunca me lo tomé muy en serio hasta este momento; las cosas suceden cuando tienen que suceder.

—Miguel fue el gran poeta del rock argentino ¿Vos cómo lo sentís?

—Miguel respiraba y exhalaba arte. Vivía como un artista las 24 horas del día, componiendo y creando. No conocí muchos como Miguel. Además, como dice Andrés: “Un Maradona que mezclaba todo. Un chico de la calle, iluminado y zarpado. Con mala leche y con humor. Con cierto candor. Un ejemplo de lo que es vivir fuerte”. Admiramos mucho a Miguel, y yo, siendo el hijo, mucho más.

—¿Cómo fue la experiencia de grabar “Mariposas de madera” para el disco "Buen día, día"?

—Recuerdo que me había costado mucho. Yo tenía 12 años y mi viejo era muy exigente. La primera toma no quedó. La segunda creo que tampoco y recién la tercera fue la que quedó. Sentí mucha presión en grabar ese tema e ingresar a un estudio de grabación, y con Miguel súperatento cada segundo y cada toma.

—Cuando se concrete el disco, ¿vas a sentir que se cierra el ciclo de Miguel que trabajaba en ese material antes de su muerte?

—Este disco que estamos preparando y del que saldrán varios singles, tiene que ver con una propuesta de nuestro productor de reversionar los clásicos de Los Abuelos y cantarlos con “amigos”. Por eso, invitamos a Andrés, Daniel Melingo, Natalie Pérez, Hilda Lizarazu, Los Tipitos, Estelares y muchos más. Ahora salió “Himno de mi corazón” y en abril saldrá “Cosas mías”. El disco tendrá 12 canciones. Con respecto a los inéditos de Los Abuelos, saldrá en 2021. Hay varias canciones de Miguel. También estamos viendo de hacer un disco de poesía de Miguel con música de Andrés Calamaro.

—¿Conocés San Luis?

—Tengo amigos que están allá, pero nunca conocí San Luis. Sería muy lindo poder conocer, visitar e… ¡ir a tocar con Los Abuelos de la Nada! Ojalá sea parte del tour 2020.