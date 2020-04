La animación chilena entrega con "Homeless" un corrosivo relato sobre las crisis

La animación llega por primera vez al espacio virtual de “Jueves estreno” a través de Cine.Ar y Cine.Ar.Play con “Homeless” cuya dirección compartieron los chilenos José Ignacio Navarro, Santiago O'Ryan y Jorge Campusano y que narra la lucha de un grupo de vagabundos en el marco de la mayor crisis financiera de la historia.

“Creo que la película dialoga con el contexto actual de la pandemia y también con cualquier crisis que haya en cualquier lugar y que tenga cualquier persona porque de alguna forma muestra la vulnerabilidad máxima del ser humano”, dijo el cineasta Navarro.

En “Homeless”, película que es el anticipo de una serie con nueve años de historia, se muestra cómo un conjunto de linyeras combaten a la única corporación sobreviviente de una crisis planetaria y, en esa lucha, pugnan por restablecer el sistema del que ellos se habían hastiado.

Navarro contó que la serie original “trató sobre una familia de vagabundos que decide dar un paso al costado y salirse de la sociedad para ser libre”.

“Son personas que se cansaron de pagar las cuentas, de celebrar el cumpleaños de la suegra, de saludar para los aniversarios, de seguir la rutina y hacerle caso a un jefe y deciden ser libres aunque eso conlleve una vida de hambre, de frío y, a veces, de miedo”, las describió.

Y aunque los personajes son los mismos, el animador avisó que “este ‘spin off’ en formato de largometraje es más masivo y con un humor un poco menos ácido. Sabemos que tenemos un contenido súper de nicho pero aún así la película tiene mayor potencial que la serie”.

"Aunque sabemos que los contenidos chilenos a veces no funcionan bien en la Argentina por cuestiones de idiosincrasia o de cultura, estamos muy expectantes porque sentimos que tenemos una película que habla de temas universales, tiene humor y es ideal para pasar este rato de encierro", dijo el cienasta chileno José Ignacio Navarro.

El filme se inicia con la leyenda “Esta película ofende a todos por igual”, lo cual, es la primera broma de los realizadores. "La leyenda es un chiste para empezar marcando el tono de la película y el mensaje de fondo que tiene está más dirigido al púbico chileno que conocía la serie ya que provocó cierto rumor, cierta polémica aún en personas que no la habían visto. No es personal, no está dirigido a alguien en particular. Hicimos una película que critica de manera transversal de un modo lo más objetivo y amplio posible", explicó Navarro.

En la trama hay una explícita crítica al mundo Disney, que estuvo presente en el corto “Waldo’s Dream”, de Navarro también. que cuestiona el modelo de entretenimiento y de existencia."El tema de Disney está incorporado a la trama principal de la película, de hecho el corto de Waldo es un “spin off” del antagonista de la película. Hay una crítica a ese mensaje de la búsqueda de la felicidad, de la perfección, de la belleza. La belleza del mundo está a veces en la imperfección y los vagabundos de esta película de alguna forma lo muestran. Y nosotros encontramos belleza, amistad y amor en un mundo feo y sucio como el de los homeless".

"Los vagabundos tienen un cambio que un poco parodia a las películas de Disney. Es un juego cómico donde vemos los cambios absurdos y extremos que sufren los personajes pero al final todo vuelve a la normalidad. Un poco parte de la crítica del mundo perfecto y de cómo el Disney clásico se encargó de vender la fantasía de una felicidad inalcanzable". agregó.



El realizador entiende que, de algún modo, “Homeless” se une con este mundo en crisis por la pandemia de coronavirus. "Creo que dialoga con el contexto actual de la pandemia pero con cualquier crisis que haya en cualquier lugar y que tenga cualquier ser humano. Siempre sentimos que “Homeless” “linkeaba” bien con cada una de las crisis de estos nueve años que demandó el proyecto porque de alguna forma muestra la vulnerabilidad máxima del humano".

Pero Navarro, chileno, buscó acercar el guión y compararlo con el clima de rebelión que vivió su país hasta hace unos meses. "De manera más metafórica pudimos ver cómo la calle se levantó, la gente común, la gente de a pie y creo que también conecta con “Homeless” porque el malestar, la inconformidad y todas las necesidades que se vieron expuestas son los temas que nuestros personajes deciden soslayar para vivir libres. Con ese gesto los vagabundos dicen “esta sociedad no me gusta, no me sirve” y eso es lo que dijo la gente en Chile.

"La película estuvo en competencia el año pasado en el Festival de Annecy, que es como el Cannes de la animación, y en agosto se estrenó en casi todo Chile", anunció Navarro, ante las expectativas del estreno virtual en Argentina. "Ahora, y aunque sabemos que los contenidos chilenos a veces no funcionan bien en la Argentina por cuestiones de idiosincrasia o de cultura, estamos muy expectantes porque sentimos que tenemos una película que habla de temas universales, tiene humor y es ideal para pasar este rato de encierro", se tranquilizó el cienasta.

