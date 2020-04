El gobierno nacional extendió la cuarentena hasta el 10 de mayo

Lo confirmó esta noche el presidente Alberto Fernández. Dijo que en los conglomerados urbanos con más de 500 mil habitantes las restricciones seguirán sin modificación. Señaló, además, que las clases siguen suspendidas y que niños y adultos podrán salir de sus casas durante una hora, aunque bajo ningún motivo podrán alejarse a más de 500 metros de sus hogares.

El presidente Alberto Fernández confirmó que la cuarentena en el país se extenderá hasta el 10 de mayo, lo que implica que se ingresa a la cuarta fase del aislamiento obligatorio. Las restricciones se mantendrán sin modificaciones en los conglomerados urbanos con más de 500 mil habitantes y las clases seguirán suspendidas. Una de las novedades en esta nueva etapa es que las personas estarán habilitadas para salir de sus casas una hora por día, aunque en ningún caso podrán alejarse a más de 500 metros de sus hogares.

“En los conglomerados de más de 500 mil habitantes siguen las restricciones como hoy”, señaló Fernández. En el gobierno nacional justifican esta medida en el hecho de que estas localidades son los sitios que exhiben un mayor riesgo de transmisión del virus.

“Vamos a autorizar que diariamente una persona pueda salir en un radio de 500 metros de su casa con fines de esparcimiento. No es para hacer actividad física, es para salir a caminar. Los niños pueden salir acompañados por sus padres. Todos podrán hacerlo una hora por día”, dijo el presidente y agregó: “Recomendamos que la gente salga con barbijo y que se mantenga a una distancia de dos metros”.

Los trabajadores mayores de sesenta años, las embarazadas y las personas que integren grupos de riesgo por sus patologías preexistentes siguen exceptuados de concurrir a sus puestos de trabajo.

Un punto importante es el margen de maniobra que le concede a las provincias según su situación epidemiológica. Los mandatarios de los Estados subnacionales podrán “decidir excepciones” al cumplimiento de las medidas de aislamiento cuando se manifiesten cinco condiciones sanitarias: el tiempo de duplicación de los casos confirmados no puede ser inferior a los quince días, el sistema de salud local debe tener una capacidad adecuada, tiene que existir una evaluación positiva en relación al riesgo por COVID-19 según la densidad poblacional, el porcentaje de la población exceptuada de las medidas de aislamiento no podrá superar el 50% de la población total, y la zona geográfica no podrá estar catalogada como de “transmisión local o por conglomerado”.

Además de las clases, en todos sus niveles y modalidades, siguen suspendidos los eventos públicos y privados (sociales, culturales, recreativos, deportivos y religiosos); la actividad en centros comerciales, cines, teatros, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes; y cualquier espacio público o privado. Además continúan vedadas las actividades turísticas y la apertura de parques y plazas. Señalaron que las fronteras seguirán cerradas para el ingreso de extranjeros y que el retorno de los residentes argentinos continuará en términos que sean “compatibles con el control sanitario”. Aseguraron que el transporte de pasajeros aéreo de cabotaje e internacional, y el terrestre interurbano entre jurisdicciones e internacional, continúa sin autorización para funcionar en el país.

La cuarentena por la pandemia de la COVID-19 fue decretada por el jefe de Estado el viernes 20 de marzo, y la duración original de la medida se extendía hasta el 2 de abril. Sin embargo, fue prorrogada dos veces: hasta el 12 y luego hasta el 26 de abril. El Presidente ahora dijo que tiene previstas dos etapas más.

“Que esto siga saliendo como hasta ahora depende de nosotros. Sé que hay gente preocupada por volver al trabajo. Esa preocupación también es nuestra. Pero no quiero que nos hagan caer en el falso dilema de la salud y la economía. Quiero que una fábrica no trabaje porque sus obreros estén en cuarentena, y no porque estén enfermos por coronavirus”, afirmó Fernández.