Hay 279 casos dados de alta y 7.135 descartados en el país

El reporte diario nacional brindó las cifras de los últimos resultados de laboratorio y de la evaluación epidemiológica.

El Ministerio de Salud de la Nación brindó las últimas cifras de los resultados de laboratorios y vigilancia epidemiológica, en el reporte número 41 desde que aparecieron los primeros casos en el país.

Con 1.353 casos confirmados, incluidos los 88 que se sumaron ayer viernes, el Gobierno confirmó que 279 casos fueron dados de alta y 7.135 sospechosos fueron descartados.

Además, precisó que el 48,5% de los afectados son personas con antecedentes de viaje al exterior, 34% con contacto estrecho a pacientes confirmados y el 8,4% por relación comunitaria.

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró hoy que lo sucedido ayer en los bancos "no significa que se haya roto la cuarentena" y aclaró que la situación en la Argentina "no es la misma que en otros países de Europa donde la circulación comunitaria es muy alta".

"La situación de Argentina no es la misma que en Europa, donde la circulación comunitaria es muy alta. Tenemos un porcentaje de casos negativos en los testeos y la circulación viral no tiene la intensidad de otros países; y si bien el objetivo es evitar el contacto entre personas, no significa que ayer se haya roto la cuarentena", agregó la funcionaria durante el reporte brindado esta mañana.