Fernández, un "todo terreno" en el ciclismo

Con más de 20 años de experiencia, Sebastián Fernández es sin dudas uno de esos "todo terreno" dentro del mundo del ciclismo. Su especialidad por preferencia es el mountain bike, pero el mercedino también ha plasmado su talento, garra y sacrificio entre las bicis de ruedas finas. Él respira y vive a través de los pedales y, fiel a su estilo, busca pulir siempre al máximo todas las capacidades.

"Empecé a los 12 años y ahora tengo 33. Antes me faltaba la bici y no podía vivir. En este momento, lo tomo de otra manera; compito y si puedo ganar bien, y si salgo último no pasa nada", comentó Sebastián, quien además manifestó que sigue "eligiendo el ciclismo y entrenando duro".

El 'Zurdo', apodo con el que lo conocen familiares y amigos, ha conseguido innumerables títulos en el MTB, entre ellos, dos ca mpeonatos argentinos de Rural Bike y un Panamericano de rally maratón. En esa modalidad también participó, junto a Jorge Ramallo, en tres pruebas internacionales (La Leyenda del Dorado en Colombia, Transandes en Chile y Cape Epic en Sudáfrica) de etapas por parejas, con un altísimo nivel.

Mientras, en ruta, el pedalista forma parte del Campeonato Provincial y se dio el lujo de actuar con el equipo local Ranquel de Mi Tierra en la primera edición de la Vuelta Internacional del Porvenir, en donde se codeó con los grandes del país y de Sudamérica.

"Fue una experiencia nueva, muy buena. Sabía de qué se trataba porque había corrido pruebas por etapas, pero la verdad es que se maneja a otro ritmo", señaló Sebastián, y resaltó las diferencias entre el mountain bike y las carreras de ruta: "El mountain es individual. Sos vos y la bici, aguantan los que están bien entrenados. Hacés la diferencia en un sendero, una subida o en el cruce de un río. En cambio, las pruebas de ruta son más en equipo, es una lotería determinar el que gana. A mí me gusta correr en ruta, pero prefiero el mountain bike".

Más allá del parate deportivo —debido a la propagación del coronavirus— , el sanluiseño contó que se encuentra entrenando en su casa, a la espera de la reanudación de la agenda 2020: "No sé qué vendrá porque hay muchas carreras postergadas que se van a reprogramar cuando se levante la cuarentena. Yo voy a apuntar a septiembre, octubre y noviembre, donde se desarrollarán carreras (de MTB) importantes: en Calamuchita, Carlos Paz, y La Cumbre (todas localidades cordobesas)".

Abocado 100% a la bici, el 'Zurdo' tiene una escuela llamada 'ZF'. Él enseña y compite, es un "todo terreno" que da lo mejor en un deporte que lo llena de pasión.