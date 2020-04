Coronavirus: internaron al primer ministro británico, Boris Johnson

Diez días después de haber dado positivo en el test de coronavirus, el premier británico "fue internado para someterse a nuevas pruebas por la persistencia de síntomas", según informaron fuentes de Downing Street, la residencia oficial del gobierno británico.

Thank you for doing your bit in the fight against #coronavirus.



Stay home, protect the NHS and save lives.

#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/5p2dsucMbK