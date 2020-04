Falleció la mamá del DT Pep Guardiola por coronavirus

La madre del entrenador Pep Guardiola, actualmente en el Manchester City de Inglaterra, falleció hoy a los 82 años luego de verse afectada por la pandemia del coronavirus en España.

Así lo confirmó su actual club a través de su cuenta en la red social Twitter: "La familia del Manchester City está devastada por tener que comunicar el fallecimiento de doña Dolors Sala Carrió, madre de Pep Guardiola, a la edad de 82 años, a causa del coronavirus".

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .