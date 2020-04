Afirman que grandes cadenas comerciales redujeron sueldos

La paralización generalizada por el aislamiento social obligatorio comenzó a manifestar sus efectos negativos para la clase trabajadora del sector privado. En épocas donde el bien común pide solidaridad, el personal de al menos tres marcas pertenecientes a grandes cadenas comerciales con sucursales en la capital puntana afirmó que le redujeron hasta un 70 por ciento de sus salarios, una medida que se registró en el resto del país e inclusive de la región.

En diálogo con El Diario de la República, empleados de Burger King, Garbarino y Compumundo confirmaron que solo cobraron hasta menos de un tercio de sus sueldos correspondientes a marzo. Según dijeron, esa situación los coloca en una total incertidumbre sobre cómo afrontarán los gastos fijos mensuales, como también sobre su futuro laboral, debido a que aún es incierto cuándo podrán y en qué circunstancias volverán a ocupar sus puestos.

"El pago era en término inclusive unos días antes de que finalice el mes y en los primeros días cobrábamos el resto, pero de lo trabajado en marzo solo nos pagaron un treinta por ciento. A principios de la semana pasada nos comunicaron que como los locales permanecieron cerrados no había plata para completar el total. Es igual para todas las sucursales del país, en las que trabajan unas 4.500 personas", indicó unos de los empleados de Garbarino —firma que también es dueña de Compumundo— que prefirió permanecer en el anonimato. El trabajador agregó que si bien la compañía de venta de electrodomésticos aún no emitió un comunicado oficial, "dieron a entender que hasta que no haya actividad comercial o un salvataje económico no van a poder pagar", sostuvo.

Algo similar padece el personal de Compumundo, que en su local ubicado sobre la calle Belgrano del centro puntano emplea a unas quince personas. Según explicó uno de los trabajadores del local, a él solo le depositaron un 20 por ciento del salario total.

"Nos dijeron que al no haber trabajado en las últimas dos semanas no cuentan con el dinero suficiente para pagarnos, solo nos dieron una parte y nos notificaron que está en proceso un pedido de préstamo, pero que viene demorado porque hay muchas empresas que lo solicitaron porque están en esta misma situación", señaló el empleado de Compumundo consultado por El Diario, quien añadió que con la plata que recibió solo alcanzó a pagar el alquiler y comprar alimentos.

Además, entre los empleados que resultaron afectados por la reducción de salarios están los trabajadores de la multinacional Burger King, quienes en total suman unos treinta en la sucursal que funciona en el patio de comidas del shopping de San Luis, que también permanece cerrado desde hace más de dos semanas por el aislamiento.

"La empresa estaba negociando con el gremio el pago del presentismo y la antigüedad, que finalmente no la terminaron abonando. Nuestro miedo es que nadie nos defienda, porque nuestro gremio, el de pasteleros con sede en Mendoza, siempre benefició a la patronal, incluso se quedaron con dinero de un bono que nos correspondía el año pasado. En mi caso, trabajo menos horas quincenales que mis compañeros, cobro nueve mil pesos y me depositaron más de tres mil, pero hay casos mucho peores de compañeros que tienen más carga horaria porque tienen familias que sostener", dijo una de las empleadas de la misma firma de hamburguesas, perteneciente al grupo mexicano Alsea.