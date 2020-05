Cuatro generaciones volvieron a abrazarse en Villa Mercedes

Tras la autorización para los reencuentros esenciales, no dudaron en compartir un almuerzo en familia.

Luego de que el Comité de Crisis anunciara un permiso para los reencuentros esenciales, miles de personas volvieron a compartir momentos con sus seres queridos. Un caso en particular es el de los González y los Carranza, de Villa Mercedes, que después de conocer el permiso no dudaron en organizar una reunión para poder abrazarse y juntar a sus cuatro generaciones.

Para la familia, el sábado el punto de encuentro fue en el barrio Hipólito Yrigoyen, en la casa de Yolanda González, quien es la encargada de organizar siempre los almuerzos multitudinarios. Con una larga mesa, respetando las distancias y con los recaudos necesarios, la bisabuela, con sus hijas, algunos nietos y bisnietos, además del típico asado del fin de semana al que están acostumbrados los puntanos, también compartieron la merienda aprovechando el buen clima y el calor que proporcionó el sol que acompañó el fin de semana.

“Empezaron a llegar de a poco, primero vino mi hija desde San Luis y prendimos el fuego para esperar a los demás. Fue increíble, porque parecía que no nos veíamos desde hacía diez años más o menos. Los saludos fueron interminables y también hubo muchos llantos y risas de por medio”, dijo la mujer, con marcada emoción y lágrimas en sus ojos.

Yolanda agregó que “después de casi dos meses volvimos a abrazarnos y poder tener un contacto directo. Fue lo primero que hicimos y estamos muy felices. Tanto mi mamá como yo nos sentíamos muy tristes y solas porque extrañábamos mucho a todos. El aislamiento fue un momento muy difícil, porque estamos acostumbrados a vernos y a visitarnos todo el tiempo, así sea un ratito. Pero esto también sirvió para darnos cuenta lo importante que son las personas y los afectos en nuestra vida, más allá de todo lo material que podamos tener”.

También comentó que aparte de la carne, sus hijas y sobrinas llevaron pollo, sándwiches de miga, algunos postres, una pastafrola, y explicó que sacaron torta que tenían guardada en el freezer para la tarde. Además, añadió que brindaron para celebrar simbólicamente varios cumpleaños que fueron este mes. “Durante la cuarentena fueron muy útiles los medios de contacto virtuales y las aplicaciones como WhatsApp, porque gracias a eso pudimos festejar de alguna manera por videollamada. Pero aunque sirven para vernos, no es lo mismo, extrañábamos mucho estos momentos, los autos afuera y yo particularmente a mis nietos corriendo por la casa, las risas y la alegría de todos”, aseveró la mujer.

González opinó que, salvo algunos casos, la mayoría de los habitantes de San Luis siempre cumplieron con todas las disposiciones y entendieron que tenían que quedarse en sus casas, no solo por su salud, sino por la de los demás. “Por eso hoy, después de casi dos meses, por suerte no tenemos contagios y nos otorgaron este permiso. De todos modos, tenemos que seguir actuando con mucha responsabilidad para que el virus no regrese. El gobierno provincial también actuó muy bien, porque siempre pensó en nosotros. San Luis es un ejemplo”, finalizó Yolanda.