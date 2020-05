Tras 59 días sin apuestas, abrieron las agencias de lotería de San Luis

Señalaron que hubo hasta un 50% menos de clientes, pero ven con optimismo la apertura de su actividad. Por las distintas etapas de la cuarentena que atraviesan las provincias, algunos sorteos nacionales no se venden.

Jugué al 72, que es la sorpresa. En una de esas tengo la sorpresa de acertar mi apuesta. El número lo seguí por las cifras atrasadas de Mendoza, siempre tomo nota de los atrasados y apuesto a ellos. Antes de la cuarentena venía todos los días y a veces con lo que ganaba salvaba una jugadita”, expresó José Heredia, quien estaba en una agencia de lotería de la avenida Lafinur. Si bien las pautas de prevención del coronavirus dejaron atrás las míticas costumbres de diálogo que había entre los clientes, quienes pasaban a ser “amigos de la quiniela”, el clima general es de optimismo. Ahora las charlas se hacen con un volumen de voz más alto por el uso del tapabocas, mientras los agencieros toman nota de los números.

El estatus sanitario de la provincia, que no registra casos activos de COVID-19, permitió que el Comité de Crisis dispusiera la flexibilización de distintas actividades, como la apertura de las agencias de lotería. Desde ayer reciben a los clientes bajo los protocolos de los comercios minoristas.

La atención es de lunes a viernes, de 9 a 17, y por el escenario de la pandemia hay una limitación de productos: solo se realizan tres sorteos de quiniela (el primero, la matutina y la vespertina) a los que se suman las loterías de Córdoba, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. También se puede apostar al Compadre o acceder a la Tarasca y las tarjetas prepagas de judadon.com.

“Los clientes fijos, quienes ya son como parte de la familia, estaban desesperados; durante la cuarentena me preguntaban cuándo íbamos a abrir. Gracias a Dios después de 59 días empezamos a trabajar. Hay productos como el Quini 6, el Loto, el Brinco, el Toto Bingo o el Telekino que quedaron con un sorteo pendiente del 22 de marzo y no se pueden vender. La habilitación depende de las jurisdicciones organizadoras que son Santa Fe, Capital Federal y Córdoba”, explicó Jorge Pallarés, dueño de la Agencia 62, Arco Iris.

Un recorrido que concretó El Diario de la República por diferentes negocios del sector arrojó que hubo un menor flujo de clientes, que se calcula en un 50%. Para los agencieros se debe a la circulación según el DNI y a la falta de productos de otras provincias. “Mucha gente que viene a pagar sus cuentas con el sistema

Multicash pide el Telekino, por ejemplo. Las personas vienen más por las apuestas que por el tema del pago de las tasas, pero piden las variedades que no están habilitadas”, dijo Esteban Berrios, dueño de la Agencia 02, La Mosca.

"Este primer día se movió poco porque no vendemos algunos sorteos, pero me parece muy bien la medida". Aída Morales.

Un caso especial es el de los locales que brindan otros servicios como los anexos de maxikioscos. La Agencia 455, El Rastro, por ejemplo, se mantuvo a lo largo de la cuarentena con las ventas de productos de otros rubros; la flexibilización le permitió un ingreso más de dinero.

“El movimiento estuvo tranquilo si se compara con lo que era antes de la pandemia, pero mientras se habiliten más cosas, todo suma”, sostuvo Karen Soto, quien atiende la sucursal.

En el recorrido se constató que no abrieron todas las agencias. En la zona del microcentro había tres agencias que estaban con sus puertas cerradas.

Lo cierto es que la mayoría de los locales atendió al público y los jugadores manifestaron la satisfacción de retomar la costumbre de las apuestas y sorteos.

Los números más elegidos

Las apuestas del primer día de apertura fueron muy variadas; la cábala y las corazonadas de los jugadores provocaron la selección de números ampliamente diversos. Asimismo, gran parte de los locales coincide en que el más apostado fue el 32, que en los sueños representa el dinero.

“Por lo general se juega mucho el 32. Otros eligieron el 46 (el tomate). Después hay números que siempre se buscan, como el 48 (muerto que habla) o el 19 (el pescado)”, explicó Aída Morales, de la Agencia 330, El Baldino.

Miriam Geremia, de la Agencia 38, La Buena Onda, coincidió en que los números 32 y 19 fueron los más elegidos. En su caso particular, remarcó que solo arrancaron con el 20% de la clientela.

"Estaba muy tranquilo todo lo que es comercio, entonces mientras se habiliten más cosas, todo suma". Karen Soto.

Hubo otros casos que optaron por contar la totalidad de días sin apuestas y jugaron a ese número. También apostaron al 18, por el Día de la Escarapela, o por fechas de cumpleaños de seres queridos.

“En nuestra agencia cada cliente tiene sus números fijos, no hubo nada relacionado con la pandemia. Sí me pasó que me llamó un amigo que jugó a la fecha del cumpleaños de otro amigo en común que falleció en febrero”, expresó Jorge Pallarés.

“En nuestra agencia se jugó mucho al 48, que es el muerto que habla. Más de diez personas, por lo menos, lo eligieron”, señaló Karen Soto.