Carlos Alric, un Ironman experimentado que no se relaja

Con 42 años y una inmensa experiencia en competencias Ironman, el mercedino Carlos Alric no se relaja. El triatleta, especialista en carreras de media y larga distancia, sigue en movimiento. Obligado por la pandemia de coronavirus, cambió los hábitos y ahora entrena en su casa. Busca estar listo para cuando se reanude la agenda deportiva.

Carlos se inició en las pruebas de resistencia hace 6 años. Antes hacía rugby, otra actividad que demanda una gran fortaleza física. Empezó como todos, de a poco. Primero se volcó al mountain bike y luego, por invitación, se animó a participar en su primera competencia combinada. Le tomó el gustito, investigó y la eligió como la disciplina por preferencia.

Con la bici. En su casa hace rodillo y bicicleta fija.

"Cuando comencé a correr en largas distancias me sumé a la Agrupación Triatlón Villa Mercedes. Ahí hay buenos atletas, referentes que me aconsejaban y enseñaban para no cometer errores", comentó Carlos, que agregó: "La mente es un arma muy fuerte. Es difícil mantener la concentración en 12 horas de carrera, pero tenés que estar atento. Nadar en aguas abiertas es peligroso. Y en el ciclismo te podés caer, el cansancio te juega en contra".

En su cuenta personal, Carlos registra cuatro Ironman (3,8 km de nado, 180 km de bicicleta y 42 km de pedestrismo): dos de ellos en 2017 y los dos restantes en 2019. En su última presentación, a fin de año en Mar del Plata, fiel a su costumbre, dejó una buena imagen. Y en este 2020 el flagelo del coronavirus lo obligó a parar, a recuperar fuerzas y trabajar de una manera diferente para no perder el ritmo.

"Entreno de lunes a sábado. Antes los lunes, miércoles y viernes hacía dos actividades: natación y trote. Y los martes y jueves ciclismo; los sábados fondo de ciclismo o duatlones. Ahora en mi caso hago una rutina que ideamos con mi entrenador (Alfredo Alan). Tengo una cinta, bici fija y rodillo. A eso lo combino con ejercicios de fuerza", manifestó Carlos, que señaló que los sábados se reúne con los demás miembros de la agrupación en forma virtual, a través de la plataforma de videollamadas Zoom.

En la meta. Feliz y orgulloso por haber finalizado.

El mercedino es un triatleta que no esquiva los desafíos. Es más, le gustan. Para él las largas y exigentes distancias en nado, bicicleta y pedestrismo son objetivos a conseguir. Una montaña empinada que muy pocos pueden superar.

"Cuando compito me divierto y lo disfruto. Lo tomo light. Para mí, en una carrera, es fundamental el apoyo familiar y me voy poniendo pequeñas metas: la próxima vuelta los veo o dentro de una hora tengo que comer un turrón, cosas así", concluyó el triatleta, cuya fortaleza física y mental lo lleva a ser "figurita" repetida en las pruebas combinadas.