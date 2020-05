Ocho mártires y un "desaparecido" que no atinaba a llamar

En el ataque al ARA "General Belgrano” murieron los puntanos Antonio Hilario Laziar, cabo principal; César Julio Freites, cabo segundo; Mario Esteban Frola, cabo segundo; Mario Alberto Fúnez, cabo segundo; Rubén Oscar Godoy, cabo segundo; Osvaldo Martínez, cabo segundo; José Ernesto Pucheta, cabo primero; e Ibanor Navarro, cabo principal.

En la delegación naval de San Luis también daban por desaparecido en el hundimiento a José Domingo Ojeda. Él, todavía shockeado, no atinaba a llamar a su familia para avisar que estaba con vida. Unos días después sus superiores lo autorizaron a viajar a su provincia. Una tarde, cuando iba camino a la terminal, vio que otros compañeros salían de un local de Entel. Ellos le aconsejaron que llamara y, aunque se resistió al principio, terminó por hacerlo. En San Luis no abundaban los teléfonos y sus padres no tenían. Llamó a lo de un vecino, pero no lo encontró. Entonces llamó a lo de una amiga de su novia. “La chica pegó un grito, casi se desmaya. Fue un alboroto, yo no entendía nada, lo que estaba pasando y la gravedad que tenía”, recuerda el sobreviviente.

El llamado de José fue cuatro horas antes de que sus padres se tomaran un colectivo que los llevaría al sur. Iban a viajar para buscar noticias suyas.

José sabía que junto con la alegría de su familia debería enfrentar la angustia de las de los otros puntanos que habían estado con él en el crucero. “Lo más duro fue enfrentarme con los familiares de los chicos de acá, que querían saber, querían saber, y uno la había pasado y sabía lo que había pasado. No los había visto y suponía, uno para adentro sabía qué podía haber pasado con ellos”, dice.