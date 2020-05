Luis Islas quiere dejar su sello en Sol de América de Paraguay

Luis Islas es un apasionado. Vive el fútbol de una manera muy especial. Es el entrenador de Sol de América de Paraguay. Tiene contrato hasta fin de año. "Ojalá pueda quedarme mucho tiempo", dice. Está muy cómodo y encontró un grupo de jugadores que entendieron el mensaje y le hacen el día a día más ameno. Después de su experiencia con Diego Maradona en Al Fujairah S.C. y Dorados de México, el exarquero de la Selección Argentina decidió ser el comandante de su propio barco y ahora dirige los destinos de la entidad guaraní. Con 21 años como futbolista y con experiencia mundialista (México 1986 —campeón— y Estados Unidos 1994) y en Juegos Olímpicos (Seúl 1988), sueña con repetir esa carrera, pero ahora del otro lado de la línea de cal.

"Estoy muy a gusto en Paraguay. Sol de América es una gran institución. Encontré un gran grupo de jugadores. Por suerte nos están acompañando los resultados. Hay una idea de juego que parte del cuerpo técnico, pero también porque el jugador responde al ciento por ciento. Es un trabajo en conjunto. Un combo. Hicimos una relación muy fuerte con el plantel", aseveró Luis.

Sacó lo mejor de los innumerables entrenadores que lo dirigieron; además tuvo la chance de ser parte del cuerpo técnico de Maradona. "Soy un agradecido. Tuve a Diego como rival en una cancha. Después de compañero en la Selección y la vida me dio la oportunidad de trabajar con él en Al Fujairah S.C. (Emiratos Árabes) y en Dorados de México. Fue una experiencia hermosa, fantástica. Fue un placer, pero a la vez mucha responsabilidad, por lo que genera Maradona que es el número uno. Y por suerte salió todo bien. En Emiratos ascendimos a Al Fujairah y en México agarramos a Dorados último y lo llevamos a jugar una final", cuenta orgulloso.

Paraguay le abrió una puerta y Luis la quiere aprovechar. Se siente muy cómodo en Villa Elisa y si bien es cierto que esta pandemia frenó todo, el plantel sigue trabajando con toda la tecnología que posee la institución paraguaya. Cuando se reanude la actividad el elenco "Danzarín" tendrá dos frentes: el torneo local y la Copa Sudamericana.

Jugó en varios clubes. A los 15 años ya estaba en el arco de Chacarita. Estudiantes de La Plata lo catapultó a la Selección Argentina, pero su corazón está en Avellaneda. Tiene un enorme respeto por todos los clubes donde jugó, pero dice que esa camiseta "roja rabiosa" de Independiente está grabada a fuego en su corazón. Ahí se vio su mejor versión. Hoy, a los 54 años, recuerda cada momento de su carrera. "Chaca me dio la chance de debutar en Primera y fue la vidriera para que me vieran otros clubes. Me acuerdo que competía con jugadores que me doblaban en edad, pero a mí no me importaba, tenía claro mi objetivo. Después se dio la chance de Estudiantes, hasta que me llegó el momento del arco de Independiente", cuenta.

Se lo nota tranquilo. Pausado a la hora de hablar. "Mi vida se basa en mi familia, mis amigos y el fútbol", dice. Es un agradecido. Un grandote bonachón (mide 1,92) que tiene como referente al "Pato" Fillol. Que mira mucho fútbol. Que aprende día a día. Mira hacia atrás y sabe que hizo una carrera extraordinaria, pero no se conforma con eso. Ahora el presente lo tiene como DT de Sol de América. Sueña a lo grande, como una vez soñó ese pibe de 15 años que se puso en el arco de Chacarita. Luis Islas, ese arquero que atajó por algo más de dos décadas, que volaba de palo a palo, hoy sin los guantes, pero con la experiencia que dan los años, quiere llevar a Sol de América bien arriba. Fue un ganador como futbolista. Quiere seguir el mismo camino como entrenador.