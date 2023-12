Fabio Guerra: "Este 2023 es y será el mejor año de mi carrera"

Cuando se recuerde el año 2023 en el deporte puntano será imposible no linkearlo con el Deportivo La Punta, el equipo que dominó con muchísima autoridad el fútbol de la Liga Sanluiseña.

El conjunto conducido por Gerardo Quiroga consiguió el sábado pasado el título de la Copa de la Liga Sanluiseña al derrotar por penales a un dignísimo San Antonio de Estancia Grande por penales (4 a 2), tras empatar 0 a 0 en los 90 reglamentarios en el estadio provincial "Juan Gilberto Funes", y ahora ostenta la triple corona del fútbol de San Luis, algo inédito.

El "Naranja" se había consagrado como el bicampeón de la Liga al levantar los torneos Clausura y Apertura, y les regaló por la Navidad a sus hinchas la triple corona al conquistar el trofeo que habían ganado Estudiantes en 2019 y Unión en 2021.

El arquero Fabio Guerra fue la figura del "Depor" en esta final, por lo hecho durante el partido y fundamentalmente por tapar dos de los cuatro penales que le dispararon los "estancieros". El 1 estuvo intratable y adivinó el costado en todos los penales que le ejecutaron con una gran intuición, y los que pudo tocar los sacó.

Sin voz por las lágrimas derramadas, por la emoción del título, por los cantos con sus compañeros, por algún hielo traicionero en tanto festejo, Fabio Guerra se las arregló por mensajes de WhatsApp y habló con El Diario: "Uno siempre sueña con ser protagonista y más en una final, pero no pensé que se me diera de esta forma. Todo se basa en la confianza de los compañeros y de todo el grupo, que dejan todo partido tras partido. Yo aparezco pocas veces, pero siempre trato de aportar para el equipo y, por esta final, este es y será mi mejor año".

Siempre presente. Fabio y un beso a su esposa Tatiana, su mayor fan.

Pocos equipos pueden jactarse de tener un mejor año que el Deportivo La Punta, hoy todos miramos con asombro al Manchester City de Pep Guardiola que acaba de conseguir el "quintete" (Premier League, la FA Cup, la UEFA Champions League, la Supercopa de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA), en Argentina River fue el que más se le acercó con dos trofeos; solo para tomar dimensión de lo conseguido.

El "Naranja" fue campeón del Apertura, del Clausura y, finalmente, de la Copa de la Liga.

"Yo creo que Gerardo (Quiroga, el DT) hizo que nos creyéramos que éramos los mejores, y ese convencimiento lo fuimos plasmando partido a partido con defectos y virtudes, pero siempre dando lo mejor. A veces jugando mal y otras veces muy bien, que por suerte fueron muchas más. Quedar en la historia del fútbol de San Luis por la triple corona es lo más lindo que nos pasó".

Fue un año con casi un 80 por ciento de puntos cosechados y un equipo que mezcla una excelente camada de jugadores del club con refuerzos muy puntuales que llegaron para hacer un equipo versátil. Rocoso para defender, ágil y con variantes para atacar, y con una buena tolerancia al sufrimiento cuando fue necesario.

La carrera de Fabio Guerra es extensa y tiene algunas batallas por penales que le permitieron llegar a este momento y disfrutarlo mucho. "Yo comienzo jugando a los 26 años en Unión; siempre jugué en el barrio, nunca en club. Siempre en los campeonatos de barrio atajaba muchos penales, así que me tengo confianza. Perdí dos finales y nunca pude coronar, y este año coroné con un triplete con el 'Depor' que me abrió las puertas de su club cuando ya no quería jugar más. Tengo 3 títulos en total que son los que gané este año. Después he salido subcampeón varias veces y hoy, mirando atrás, todas aquellas frustraciones han valido la pena", comentó el arquero.

Guerra es familiero; cada vez que puede le agradece a su círculo íntimo o su equipo de vida por el apoyo. Es que de alguna manera él juega para ellas. "Soy un agradecido. Tatiana, la mujer que tengo a mi lado, fue el pilar fundamental para que no abandonara hace dos años. Siempre va a todas las canchas sin importar el clima, siempre estuvo y está apoyándome; así que esto es para ella y para Alma y Emily, mis dos hijas, que las amo", cerró el supercampeón.

