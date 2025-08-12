  • Nuestras redes
Árbitros villamercedinos recibieron indumentaria

Unos 50 árbitros de Villa Mercedes recibieron la ropa para cumplir su tarea. Fue otorgada por la Unión de Árbitros Argentina.

Por redacción
| Hace 3 horas

José Diaz, Federico Ojeda, el instructor Aldo Hartfiel y dirigentes de la Liga de Fútbol Mercedes encabezaron el encuentro en el que los árbitros de las categorías infantiles a primera recibieron remeras y pantalones cortos.

 

Luego, los referies participaron de la clase que todos los lunes dicta Hartfiel.

 

