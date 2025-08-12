Árbitros villamercedinos recibieron indumentaria
Unos 50 árbitros de Villa Mercedes recibieron la ropa para cumplir su tarea. Fue otorgada por la Unión de Árbitros Argentina.
Por redacción
| Hace 3 horas
José Diaz, Federico Ojeda, el instructor Aldo Hartfiel y dirigentes de la Liga de Fútbol Mercedes encabezaron el encuentro en el que los árbitros de las categorías infantiles a primera recibieron remeras y pantalones cortos.
Luego, los referies participaron de la clase que todos los lunes dicta Hartfiel.
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
Más Noticias