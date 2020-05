Secuestraron un micro de Sol Bus que circulaba sin habilitación

El vehículo no tenía identificación en su exterior ni la habilitación para circular. Transportaba a empleados de una fábrica.

Sol Bus tuvo un viernes complicado. El viernes a la madrugada, la Policía municipal secuestró uno de sus colectivos que, sin identificación ni habilitación para circular, trasladaba a operarios de una fábrica. Por la mañana del viernes, los choferes se manifestaron frente al predio de la firma para reclamar el pago de la totalidad de sus salarios. Y a la frutilla del postre la dio la Subsecretaría de Transporte de la Comuna, que le labró una nueva acta para dejar asentado que cumplía el decimosegundo día sin prestar el servicio por el paro de los conductores.

Mientras la Policía de la ciudad realizaba un operativo itinerante de rutina en la intersección de las calles 25 de Mayo y Asia, constató que un colectivo que no tenía inscripciones en su exterior llevaba a 22 personas hacia la fábrica Cameron Norfabril. “Estos operativos forman parte de los protocolos de prevención de coronavirus. El conductor tenía su credencial en regla, pero le faltaba el permiso de traslado de pasajeros. El coche tampoco tenía un cartel que indicara hacia dónde se dirigía y eso nos llamó la atención”, indicó Daniel Bravo, a cargo de la fuerza local.

El funcionario comentó que para no perjudicar el trabajo de los empleados y que pudieran llegar a la fábrica en tiempo y forma, el colectivo continuó el viaje hasta su destino acompañado de inspectores. “Pero le explicamos al chofer que finalmente realizaríamos el secuestro preventivo”, señaló. El transporte quedó alojado en el depósito municipal ubicado en la colectora norte, y el Tribunal de Faltas será el encargado de indicar las unidades de multa correspondientes y el monto final que deberá abonar la empresa. “El conductor expresó verbalmente que el ómnibus pertenecía a la firma Sol Bus y quedó asentado”, detalló.

Horas más tarde, los choferes se manifestaron en las puertas de Sol Bus solicitando una respuesta por parte de los propietarios de la firma. “El único objetivo que tenemos es poder cobrar nuestros salarios. Es algo que nos pertenece porque desde nuestro lugar siempre cumplimos. Ya llevamos dos semanas en esta lucha y aún no tenemos repuestas. Hasta que no esté todo el dinero depositado, no vamos a volver a trabajar”, advirtió el delegado Julio Migliavacca.

Germán Sepúlveda, jefe del Programa Ente Regulador de Transporte Regular, No Regular e Inclusivo, confirmó que están labrando a diario las actas de constatación que conllevan sanciones por mantener el servicio inactivo. “Abrimos todos los canales de diálogo necesarios para que se solucione el conflicto porque queremos que los usuarios cuenten con este medio de movilidad, que es esencial”, sostuvo.