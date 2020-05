El Cirque du Soleil acumula deudas y despidió al 95% de su personal

La famosa compañía Cirque du Soleil atraviesa una delicada situación económica, con una deuda que ronda los 900 millones de dólares y el despido del 95% de su personal, debido a la cancelación de 44 espectáculos en todo el mundo por la pandemia de coronavirus.

Así lo afirman diarios españoles, que destacan que uno de sus fundadores, quien había vendido sus acciones en la compañía en 2015, aspira a recuperar la empresa y realizar un salvataje.

Se trata del ex malabarista Guy Laliberté, quien en declaraciones a una radio canadiense aseguró que tiene "un buen plan" que le permitirá "traer de vuelta el fuego sagrado" a la compañía.

"El Cirque du Soleil me ha dado tanto. Si puedo ayudar, estaremos allí", manifestó el ex socio fundador, quien, sin embargo, no dio detalles de la oferta acercada a la actual conducción.

Laliberté ya había sido noticia en noviembre del año pasado cuando fue arrestado por cultivo de marihuana.

A pesar la crisis y la consecuente posibilidad de presentarse en público, el Cirque du Soleil se mantiene cerca del público en medio de la pandemia con la publicación en sus redes oficiales de varios de sus más recordados espectáculos.

Télam