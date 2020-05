Sin casos nuevos, el Gobernador pidió seguir respetando las medidas sanitarias

En el reporte habitual para informar sobre la pandemia, el mandatario remarcó que San Luis mantiene su estatus sanitario pero advirtió por cierto “relajo” en la sociedad.

Desde el último reporte, el viernes pasado, los profesionales del laboratorio provincial “Dalmiro Pérez Laborda” descartaron 16 muestras sospechosas de coronavirus y San Luis mantiene su estatus sanitario sin nuevos casos positivos de COVID-19. Como una reflexión, el gobernador Alberto Rodríguez Saá destacó el buen humor que se nota en las calles pero instó a la población a no relajarse y seguir cumpliendo con las medidas sanitarias impuestas por el Comité de Crisis local.

El mandatario informó que este miércoles surgió un nuevo caso sospechoso que será analizado y que desde el último reporte fueron descartadas una muestra sospechosa del día viernes, 4 muestras del sábado, 4 del domingo, 3 del lunes, 3 del martes y una de esta mañana.

También detalló que hay 625 personas bajo monitoreo por haber provenido del exterior o de provincias con casos confirmados y 23 aislados por haber tenido contacto estrecho con casos sospechosos.

Como anécdota, y quizás para llevar tranquilidad ante algún malentendido, Rodríguez Saá contó que este martes debió acudir al Hospital San Luis y a una clínica privada de la capital por un chequeo de rutina que debe realizarse anualmente, pero que hacía tres años que postergaba.

“Me fue bien. Fue una cosa de rutina, pero quería contar mi vivencia, de alguna manera feliz, porque a la gente que vi en la calle se la nota de buen humor, y eso es lindo en esta situación tan difícil que atraviesa la humanidad”, expresó. “Pero también noté cierto relajamiento, como si ya no hubiera más problemas. Y lo que aconsejo es seguir con este maravilloso buen humor pero no nos relajemos, sigamos respetando el uso de barbijo, tapabocas y la distancia social. Vamos bien, sí, pero sería mejor que no estuviéramos tan relajaditos. Tener precaución en las salidas, que las salidas sean las necesarias”, pidió.