Sindicato docente propone ordenar horarios para consultas virtuales

“El domingo estaba almorzando y me llegó un WhatsApp de la mamá de un alumno porque no entendía una actividad”, se lamentaba días atrás un profesor, con gesto de agobio. Episodios como ese abundan en la comunidad educativa en las últimas semanas, lo que llevó al Sindicato de Docentes Privados a proponer un reordenamiento de las actividades que cumplen en sus hogares debido a la suspensión de las clases presenciales.

El 47% de los docentes privados dedican más horas de las establecidas en sus respectivos contratos al desarrollo de las actividades laborales en sus hogares, según un relevamiento hecho por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) entre el 2 y el 12 de abril.

El gremio propone reorganizar los hábitos y definir qué vías utilizarán los trabajadores para comunicarse con los estudiantes y en qué horarios, pero siempre dentro de la jornada laboral.

Buscan crear horarios fijos para las consultas interactivas, para el contacto con los alumnos, madres/padres o directivos para ordenar la agenda laboral y personal de los y las docentes.

El sondeo, que contó con casi 8 mil encuestados a nivel nacional, buscó mostrar cómo está atravesando la cuarentena este sector. “Estamos a en una situación problemática en distintos frentes, hay instituciones que han visto una merma importante en su recaudación, ya que muchos padres han suspendido el pago de cuotas”, dijo el secretario general de Sadop San Luis, Juan Accornero.

“Muchos docentes manifiestan que trabajan más horas, algunos no llegan a desconectarse completamente del trabajo, sumado a que muchos comparten sus hogares con niños o adultos en grupos de riesgo, y eso genera una situación de agobio”, expresó. “También se presentan dificultades con los materiales de trabajo —agregó—, muchos docentes no disponen de una computadora en particular, sino que la comparten con su grupo familiar, es responsabilidad del empleador brindarle los elementos al trabajador”.

Desde la organización apuntan a redefinir los contenidos pedagógicos, jerarquizándolos según su prioridad, además de establecer horarios y pautas para la atención de consultas.

“Algunas instituciones entienden que excelencia es cantidad más que calidad, y eso lleva a que presionen a los trabajadores para que estén conectados todo el tiempo con el trabajo”, continuó el titular de Sadop San Luis.

El sindicato impulsa el acompañamiento de distintos espacios curriculares, sin distinción de divisiones o turnos, para producir de manera unificada y compartida distintos materiales para los diversos cursos, dijo.