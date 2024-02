Docentes privados: peligra el inicio de clases en la provincia por falta de pago

La crisis económica, caracterizada por altos niveles de inflación y precios por las nubes, golpea fuerte los bolsillos de los trabajadores y los docentes lo están sintiendo. Sumado a esto, los salarios no se actualizan y se mantienen estancados desde octubre del año pasado.

Además, el gobierno provincial todavía no paga el Fondo al Incentivo Docente (FONID) y Conectividad a los educadores del sector privado. Estas razones hacen que se replanteen si iniciarán el ciclo lectivo a fines de febrero. Así lo advirtió el secretario General del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de San Luis, Juan Accornero. La semana pasada, el gremio junto a CGT, mantuvieron una reunión con el ministro de Gobierno, Facundo Endeiza, en donde plantearon estos temas y todo lo que aqueja al sector docente en la provincia.

"El último aumento que tuvo la docencia, en San Luis, fue en octubre del 2023. Desde esa época a la fecha le manifestamos que la pérdida del poder adquisitivo fue enorme para todos los argentinos y nosotros, como sector, íbamos a perder entre un 70% y 100%", expresó.

"La respuesta fue que el Gobierno no tiene fondos suficientes. Nosotros tampoco tenemos dinero como para poder afrontar los gastos que conlleva vivir. ¿Cómo hacemos para ir a trabajar siendo que, hoy, el salario inicial de un docente con cargo testigo apenas alcanza para pagar un alquiler?", agregó.

Accornero comparó la coyuntura actual de los educadores con la del año 94. "Además de esta situación que es común a todos los docentes, en particular, los privados, tampoco hemos cobrado el incentivo docente y la Conectividad, dos ítems que se vienen pagando, uno desde el 2000 y el otro desde el 2020. No hemos cobrado ni el mes de diciembre. Somos conscientes que, a nivel nacional, el Presidente no hizo las transferencias de estos fondos en febrero, pero sí lo hizo anteriormente", indicó.

"Por lo tanto, le estamos reclamando al gobierno provincial que haga las transferencias. Ya estamos a mediados de febrero y no hemos cobrado ni diciembre ni enero", apuntó.

Otra preocupación es la estabilidad de las fuentes laborales. Esto está íntimamente relacionado con los subsidios que reciben las instituciones privadas por parte del estado provincial y que, de no pagarse lo que corresponde, muchos quedarían sin empleos.

Al respecto, Accornero comentó. "Siempre tenemos despidos por una razón u otra en diciembre. Pero, un colegio en particular, siguió despidiendo en enero y lo que manifiestan es que no tienen la certeza de que se mantenga el 90% de subvención que se había dado a todas las instituciones por parte de la anterior gestión".

Sumando a esto, en los colegios privados está bajando la matrícula de inscriptos por la crisis económica. "Son demasiadas preocupaciones para el sector. Además, que no hemos cobrado, está el hecho de poder conservar las fuentes laborales en la situación que está atravesando el país. En estas condiciones, desde que conversamos, hay un tiempo prudencial hasta el 22 de febrero cuando se presentan todos los docentes a trabajar. Estamos abiertos al diálogo y a encontrar una solución a este tema. Estamos esperando que mañana —por hoy— nos den una respuesta de qué pasa con los fondos que se no se han transferido y, también, que se confirme cuándo se va a convocar para el diálogo sobre la necesidad de un aumento salarial para que no lleguemos al inicio del ciclo lectivo con un problema mayor. Es muy difícil que empiecen, en estas condiciones, las clases", confirmó el secretario.

