Sol Durini: hogar, dulce y renovado

Pocos días antes de decretarse la cuarentena, Sol Durini subió a su cuenta de Instagram un adelanto sobre el Nesting, un método que habla de la filosofía de quedarse en casa haciendo lo que le gusta al dueño sin planificar horarios. Ese fin de semana, la diseñadora y su pequeño hijo se quedaron en el hogar y lo disfrutaron como si fueran visitantes.

"Salimos un poco de las rutinas diarias y vimos nuestra casa como un refugio, como un espacio de calma, pero también de diversión", dijo la artista que en el mes de confinamiento retomó esa idea y se dedicó a planificar cambios hogareños, una de las tantas recomendaciones que dio para pasar estos tiempos.

Siempre atenta a su profesión y al desarrollo del diseño en los hogares, Durini dio algunos consejos para que el hecho de estar en la casa se torne divertido, pero también útil. Hay pocas cosas más gratificantes que ver la casa limpia, ordenada y con la sensación de que todo está en su lugar. Mientras tanto, Sol sigue con su constante actividad en las redes sociales, donde promociona sus productos y espera volver a dictar los talleres y workshops que la tuvieron ocupada durante buena parte del año pasado.

Un poco más de Sol

• Un programa de televisión: “Interior Desing Masters"

Durante la pandemia me dediqué a ver programas que me inspiren en mi trabajo. Y este es muy bueno: es una competencia entre diseñadores y estudiantes que buscan un contrato y tienen que decorar hoteles, rediseñar comercios antiguos, entre otras cosas. También me gustó "Abstract 2".

• Una película: cualquiera de Wes Anderson

Hace tiempo dejé de ver series o películas que impliquen un drama intenso o violencia explícita. Y como soy miedosa, tampoco veo nada de terror. Es por eso que recomiendo este tipo de cine que atrapa visualmente o transmite sensaciones felices.

• Un libro: "Espantapájaros", de Oliverio Girondo

En esta cuarentena volví a leer a Oliverio Girondo y no me arrepiento para nada. Amo su poesía intensa e ingeniosa.

• Un músico: luciano Supervielle

Es uno de los tantos que puedo recomendar, pero durante estos días me acompañaron también Jorge Drexler, Kevin Johansen, El Kuelgue, Willy Crook y Javier Malosetti.

• Un hobby: acomodar la casa

Es un buen momento para reacomodar los muebles y hacer otros pequeños cambios hogareños. También hay que animarse a otros más grandes como colocar mosaicos o hacer una pequeña huerta.