Proyectan que el servicio de agua se normalizaría entre el domingo y el lunes

En la Municipalidad de San Luis aseguraron que los camiones cisterna seguirán abasteciendo al sur de la ciudad hasta que se estabilice la presión y el caudal para brindar el servicio.

La Municipalidad de San Luis anunció que el servicio de agua en los barrios del sur se normalizaría entre el domingo y el lunes. Sin embargo, Claudio Pomiro, subsecretario de Redes y Servicios de la Municipalidad de San Luis, aseguró que los camiones cisterna seguirán abasteciendo las zonas afectadas hasta que se estabilice la presión y el caudal para brindar el servicio.

Este martes a la mañana, en conferencia de prensa, Pomiro detalló que si bien el nuevo caño del acueducto Río Grande ya estaba soldado, antes de habilitar la circulación del agua, habrá que esperar a que selle correctamente.

“Hay que dejar que se seque la resina y que tome la consistencia necesaria para poder empezar a largar el agua. Tiene que soportar más de 20 kilos de presión así que es importante que se haga con precisión el proceso de curación”, informó.

Dijo que una vez que el caño y la resina estén listos el agua tardará aproximadamente 10 horas en llegar a la planta potabilizadora “La Aguada II”.

“Ya estamos programando para esta noche (martes) o mañana (miércoles) a primera hora empezar a largar el agua. La idea es poder brindar el servicio lo más rápido posible a lo que es la “canilla de servicio”, más comúnmente conocida como la que tenemos en el patio o afuera de nuestras casas, que está conectada directamente a la red”, explicó.

Por el momento, los camiones de la Municipalidad, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción y de Vialidad Provincial continuarán abasteciendo los barrios afectados, siempre y cuando los vecinos lo permitan.

“Hubo inconvenientes y cortes de calles algo que no ayuda para nada, ya que esta gente no toma en cuenta que si el camión no ingresa al barrio agravan la situación haciendo esto tipo de manifestaciones”, lamentó Pomiro y dijo que la ayuda: “Es un paliativo, una contingencia como para poder lavarse las manos y cocinar. Pero con esto estamos subsistiendo. Vamos a seguir acompañando con los camiones hasta que logremos que se estabilice el caudal y la presión”.