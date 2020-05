Nerea Livoni: una puntana que no para de crecer en el arbitraje

Nerea Livoni (27) fue convocada por Sudamérica Rugby para conformar el primer panel de árbitros femenino. La experiencia internacional de la puntana fue lo que sedujo a la dirigencia para tenerla en cuenta. Este es otro gran paso del rugby femenino, que tuvo un crecimiento sostenido en la Argentina.

"Esta nueva oportunidad es algo que me tomó de sorpresa, a pesar de que sigo preparándome, entrenando en casa y analizando partidos. No pensé que se iba a dar algo así de parte de Sudamérica Rugby y World Rugby. Pero me parece que es muy positivo utilizar este tiempo para seguir capacitándome y me alegra que me hayan incluido”, afirmó la sanluiseña.

La entidad continental conformó un grupo de doce integrantes, con la representación de seis países de la región, que trabajarán en capacitaciones virtuales orientadas tanto al Rugby XV como al Seven.

Esta oportunidad la agarra en una etapa especial: estaba terminando su preparación para viajar a Sudáfrica y de un momento a otro se cancelaron todos los torneos a nivel mundial y clasificatorios, así que quedó con todas las expectativas y el trabajo pausado, pero en el camino apareció esta enorme chance.

Se inició en esta disciplina casi por accidente o por curiosidad. "Tenía un grupo de amigos que jugaban e iba a verlos los fines de semana. Me llamaba mucho la atención que un deporte tenga tantas reglas, tantas partes de la cancha en donde cada una influía con las leyes del juego. Me llegó el comentario de que iban a formar un equipo femenino y no dudé en llegar al primer entrenamiento. Nunca me aburrí. En todas las prácticas aprendía algo nuevo, eran muy entretenidas y más allá de eso se forman lindos grupos humanos, mujeres de 16 hasta 40 corriendo todas juntas. Fue algo que me hizo sentir que pertenecía desde el primer momento y eso en ningún otro deporte se me dio", dijo.

“Mi objetivo es llegar al Circuito Mundial de Seven y permanecer en ese grupo. Todavía me falta un escalón", comentó la árbitra y jugadora de rugby, Nerea Livoni.

Después de empezar como jugadora, la idea del referato se metió en su cabeza. Arrancó con los cursos por recomendación de su entrenador (Martín Chada). "Era una jugadora muy curiosa y siempre me planteaba qué podía hacer y qué no. Hice cursos que me ayudaron a entender el juego —como capitana de Chancay en ese entonces—; unos meses después me hizo entrar a la cancha como referee —tenía 23 años— de mi primer partido en Merlo de una M15 masculina", aseveró con mucho orgullo recordando sus primeros pasos.

El partido que más la marcó como jugadora fue la final del Provincial que jugaron en La Toma con Sirenas de Villa Mercedes. Y no la marcó por el triunfo y el título, sino porque sintió que siete personas pensaban, sentían y actuaban como una sola. "Eso fue lo que hizo que salgamos campeonas con Chancay", dijo.

Sus mayores experiencias como árbitra fueron su primer Panamericano en Lima y en Dubai 7's.

Por su condición de mujer, al principio le fue difícil, pero hizo oídos sordos a aquellos que no sumaban y se aferró a un grupo de personas que la empujaban a seguir. Ese fue su caballito de batalla para continuar por este camino exitoso.

Lleva cuatro años como referee. Está dando los primeros pasos. La vida útil de un árbitro es algo que no está básicamente definido. Según Nerea primero tienen que descubrirte, darte oportunidades y después trabajar para potenciar las virtudes. "Sin dudas el talento suma muchísimo. Pero tenés referees internacionales de 20 años como también de 35", aseguró.

Desde que abrazó esta profesión sabe que es lo suyo. Su objetivo es llegar al Circuito Mundial de Seven y permanecer en ese grupo. Le falta un escalón. Hoy está definida como Referee de Torneos Challenger bajo supervisión de coach de Seven.

Esta estudiante de Licenciatura en Fonoaudiología no se relaja. Si bien es cierto que el año pasado descuidó un poco la facultad para dedicarse al referato, ahora retomó los estudios y apuesta fuerte a los dos frentes.

Es una amante del rugby. Una luchadora que empezó en esto por curiosidad y hoy es parte de su vida. Nerea Livoni sueña a lo grande.