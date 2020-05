Coronavirus: en el mundo ya hay más de 4 millones de infectados

La cifra de fallecidos por la enfermedad supera los 275 mil. Señalan que Brasil es el epicentro de la dolencia en América Latina.

La cifra global de muertes por coronavirus superó hoy las 275.000 y la de casos confirmados los 4 millones, aunque en medio de claros avances en algunos países de relajar las restricciones debido a cifras alentadoras. Sin embargo, Brasil llegó a los 10 mil decesos sin que el presidente Jair Bolsonaro variara su discurso anticuarentena y Corea del Sur debió endurecer medidas por un rebrote de contagios.



Uno de los países que debió retroceder en su política de apertura de actividades pese a que se presentaba como un modelo intermedio entre los de confinamiento total y los que no, fue Corea del Sur, que tras detectar un fuerte crecimiento de contagios ordenó el cierre de más de 2.100 locales de ocio nocturno como discotecas, clubes y bares en el conocido barrio de Itaewon de la ciudad de Seúl.



La orden administrativa firmada por el alcalde, Park Won Soon, implica la "suspensión inmediata" e indefinida de la actividad para estos negocios y amenaza con "graves penalizaciones" en caso de incumplimiento, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



"La falta de despreocupación puede provocar una explosión de contagios. Nos hemos dado cuenta tras las infecciones en grupo de clubes de Itaewon", añadió Park.



Este sábado las autoridades surcoreanas informaron 18 nuevos contagios, 17 de ellos relacionados con un individuo que visitó cinco locales el pasado fin de semana. Sin embargo, la cifra podría aumentar porque hay al menos 1.500 registrados en las entradas de los clubes, de los cuales 1.300 no han podido ser localizados.



Corea del Sur retomó el miércoles a la normalidad tras lograr reducir los contagios a números de dos cifras pese a ser uno de los países afectados en primer lugar tras la salida del coronavirus de su país de origen, China, apuntó la agencia Europa Press.



Brasil superó hoy los 10.000 muertos y se consolidó como epicentro del brote en América latina, mientras que el presidente Jair Bolsonaro sigue desoyendo recomendaciones de autoridades sanitarias de evitar aglomeraciones e incluso ha dicho que este fin de semana hará un asado para decenas de invitados.



A horas de alcanzar el discutible hito de traspasar las 10.000 muertes (10.100 según el registro en línea de la Universidad Johns Hopkins) una corte de tercera instancia, el Superior Tribunal de Justicia de (STJ), suspendió anoche una decisión judicial que obligaba al Presidente a divulgar el resultado de las pruebas de coronavirus a las que fue sometido en marzo.



Nueva York, epicentro mundial de la pandemia, también pudo hoy dar cifras más tranquilizadoras al confirmar 226 nuevos decesos, la cifra más baja de los últimos cinco días.



España e Italia reportaron hoy bajas en las cifras de muertes, pero ambos gobiernos pidieron prudencia a la hora de flexibilizar sus esquemas de confinamiento, y en el caso de Roma, las autoridades tuvieron la buena noticia de que la justicia convalidó un recurso del primer ministro Giuseppe Conte para frenar las reaperturas anticipadas de bares y restaurantes que reclaman las regiones de todo el país.

Télam