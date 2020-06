Viralizó un video para encontrar "sus raíces" por la salud de sus hijos

La búsqueda desesperada de María Constanza López Dabadía surge tras el diagnóstico de enfermedades autoinmunes a sus hijos. Ella tiene 32 años, nació en Villa Mercedes, pero fue adoptada por una familia que la llevó a vivir a La Plata. El jueves logró contactarse con su mamá y su hermana, pero no tiene noticias del árbol genealógico paterno. Ninguno vive en la ciudad.

Siempre supo que no era hija biológica del matrimonio platense, pero a pesar que en alguna etapa de su vida tuvo interés en conocer sus raíces, no se había animado a hacerlo. Ahora la salud de sus hijos la incentivó a comenzar la búsqueda. Los pocos datos que tenía sobre su verdadera identidad se los habían contado Celia Dabadía y Héctor López, sus padres adoptivos.

El hijo varón de Constanza fue diagnosticado con una enfermedad rara, que tiene una incidencia de cuatro casos en un millón de personas y se llama panarteritis nodosa sistémica. Mientras que su hija padece lo mismo sumado a púrpura. “Estoy viviendo una situación desesperante, esto podría ser genético como también podrían ser muchas enfermedades en una. Es una patología muy compleja, puede generar problemas en los riñones, en los pulmones, tiene un montón de síntomas y creo que hablar de ella es una manera de ayudar a la gente e informarla", se sinceró y precisó: "Mi hijo tiene inflamación en la lengua, con cambios de color, se pone blanca con manchones morados, inflamación en la garganta, dolores musculares en todo el cuerpo, inflamación de las arterias, obstrucción de vasos sanguíneos, manchas como si fuesen hematomas, nódulos en los dedos de los pies y dificultad para respirar y moverse, es muy complicado y difícil verlo así”. El menor está internado en el Hospital de Niños de la capital de Buenos Aires.

Esta condición que viven sus hijos la llevó a buscar sus raíces y tuvo la idea de filmarse explicando su historia y subirlo en el grupo de Facebook “Te estamos buscando Argentina”. El video tuvo muchas reproducciones y fue compartido por un gran número de usuarios, sobre todo de San Luis. En las imágenes contó que fue adoptada y que sus padres biológicos se llaman Viviana Rivero y Oscar Sánchez. Solamente eso sabía de sus orígenes.

Días después de la publicación, una persona la contactó y le dio una dirección de la provincia de Buenos Aires. La ilusión duró poco. Constató que era un dato falso ya que coincidía el nombre de su verdadera madre, pero era una escritora y no tiene la edad de quien ella buscaba. El jueves recibió un mensaje que decía "encontré a tu familia", inmediatamente se contactó y conoció telefónicamente a su mamá y a su hermana. Eso permitió saber algo de la historia de la familia, como que sus padres están separados desde hace muchos años, que no tienen relación entre ellos y que creen que Sánchez rehízo su vida y tiene más hijos.

“Por lo que me dijeron somos tres, yo la mayor, después mi hermano que ya no está con nosotros y la más chica que es con quien hablé. De la pareja somos esos que yo sepa, pero con él (refiriéndose a su progenitor) no tienen vínculo, saben que cuando nací él ya tenía anteriormente una familia con hijos y después de nosotros también. Va a ser larga la búsqueda porque del lado paterno no sé nada”, explicó Constanza. “Me estaban buscando, pero con el nombre de mi acta de nacimiento que es Nancy Daniela Sánchez Rivero. Mi objetivo es saber si dentro de la familia hay algún caso similar al de mis hijos, son enfermedades muy extrañas, por eso quiero informarme, y me dijeron que sí, no exactamente el mismo diagnóstico, pero hay”, se sorprendió.

María Constanza nació el 27 de octubre de 1987, fue dada en adopción a una familia, el matrimonio ya tenía una hija de ocho y por cuatro años todos vivieron en Villa Mercedes, pero unos problemas de salud de Celia los llevaron a mudarse a La Plata para iniciar un tratamiento. Años después, en la adolescencia de la hija más chica, la pareja terminó su relación. El hombre volvió a formar pareja y fue nuevamente papá, esta vez de un varón, mientras que Celia falleció hace dos años.