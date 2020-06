Un puntano que debe someterse a una cirugía apela a la solidaridad

Matías Cabrera es un docente puntano que sufre una malformación en su cabeza que hace que tenga accidentes cerebrovasculares frecuentes. El mes pasado se sometió a una cirugía que fue exitosa, pero le tienen que hacer una más en Córdoba y su costo es en dólares. El profesor de Educación Física necesita de la solidaridad de la comunidad.

A sus 39 años Matías ya tuvo siete accidentes cerebrovasculares (ACV). A lo largo de su vida tuvo fuertes dolores de cabeza, sin embargo, hace poco tiempo los médicos descubrieron a qué se debían. “Tengo una malformación arteriovenosa en la cabeza. Lo normal sería que mis arterias lleven sangre y las venas la devuelvan, pero en mi caso en una parte de mi cabeza ambas hacen las dos cosas y me dan aneurismas. Por momentos tengo demasiada sangre y otras veces me falta. Cuando hay mucha se rompen las venas y me da un ACV”, contó.

Matías dice que las secuelas que tuvo son leves y puede manejarlas. “No han sido de gran importancia”, indicó.

El puntano fue intervenido el mes pasado por especialistas de Córdoba. “Me hicieron una cirugía el 11 de mayo, el médico tenía planeado hacerme de tres a cinco intervenciones, pero con la que me hicieron abarcaron el 50% más o menos. Calculan que con una cirugía más podríamos terminar con este problema”, explicó.

Las cirugías de Matías están cotizadas en dólares porque utilizan insumos comprados en el exterior. “Traen elementos importados de Estados Unidos, son unos líquidos que me ponen. El procedimiento es como de cateterismo, es con nanotecnología para que no sufra ningún tipo de daños”, dijo.

A pesar de que su obra social lo ayuda a pagar un porcentaje de las intervenciones, la suma restante es alta, por lo que necesita la colaboración de todos. “Tengo Dosep y se hicieron cargo de una parte, tuve que cubrir unos $255.000. Ayer estuvimos reunidos de nuevo para ver cómo vamos a manejar la siguiente operación. Ellos tratan de darme una mano para que sea lo más ameno posible”, agradeció Matías. También agregó que “el mes pasado el costo total de la cirugía fue de $860.000; para la próxima intervención hay que ver cómo va a estar el valor del dólar”.

Los médicos ya están planeando la próxima cirugía, que será en el Instituto Oulton de la provincia vecina. “Allí me hicieron la primera cirugía y varios estudios. Están los papeles presentados por el médico y las secretarias del Instituto están redactando la nota para presentarla en Dosep y que me autoricen. Cuando tenga los permisos del Gobierno para salir e ingresar de la provincia, voy a la próxima cirugía”, expresó. Si sale todo bien, en quince días se operaría por segunda vez.

Los médicos puntanos decidieron derivarlo a la provincia de Córdoba dado que aquí no tienen la tecnología necesaria. “Si me hicieran la cirugía acá sería un procedimiento tradicional —explicó—; abrirían mi cabeza y no hay forma de evitar que dañen el cerebro, por eso me mandaron al Instituto Oulton”.

El primo de Matías inició una colecta desde su negocio, la carnicería Don Hilario, pero también se puede colaborar a través de transferencias bancarias. Los interesados pueden comunicarse al número 2664792801.