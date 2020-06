La rionegrina Miriam Mayorga, una volante con quite quirúrgico

Dicen que a los sueños, para cumplirlos, hay que perseguirlos. Y si hay alguien que interpretó bien esta frase y lo hizo fue Miriam Mayorga, que de ser cajera en su Bariloche natal y de jugar al fútbol con primos y amigos, hoy es médica, jugadora de la UAI Urquiza y de la Selección Argentina. Una luchadora dentro y fuera del campo de juego. A los 30 años, mientras espera que le llegue la matrícula para poder ejercer, sigue corriendo tras una pelota para seguir consiguiendo metas.

"Mis comienzos fueron en Bariloche. Arranqué a los 11 años en un equipo femenino. Siempre me gustó el fútbol, era una diversión para mí. Al principio lo practicaba con mis primos y mis amigos del barrio, que eran de la misma edad", comenzó diciendo.

A los 22 años se le abrió una puerta y la supo aprovechar. Diego Guacci, DT de la UAI Urquiza por esos tiempos (2012), la vio jugar en un Regional y le ofreció llevarla al equipo que se había quedado con el título en la Primera División de AFA. Miriam aceptó el desafío, además en Buenos Aires iba a tener la chance de estudiar Medicina. Salió todo redondito. La rionegrina nunca imaginó que iban a llegar tantas cosas juntas: con el equipo ganó cinco títulos de Primera y jugó Copa Libertadores. Sus buenos partidos le valieron la convocatoria a la Selección Argentina, fue en agosto de 2017 contra Uruguay.

Es una jugadora que tiene buen sentido de la ubicación. Una volante central con marca y despliegue.

"Al principio no fue fácil la adaptación. Yo estaba acostumbrada a la tranquilidad del sur, a jugar con mis amigas; y de pronto me encontré con todo nuevo, pero sabía que era una posibilidad única, no solo para poder jugar, sino también para estudiar, así que aguanté, me acostumbré y hoy hace nueve años que vivo en Buenos Aires", comentó.

Está recién recibida de médica y aguarda por la matrícula. Tiene contrato con la UAI Urquiza hasta el 30 de junio y ahí verá si sigue o busca otro rumbo. "Estoy muy cómoda en el club, pero habrá que ver cómo sigue todo esto después de la pandemia y cómo quedan los clubes, es todo una incógnita", aseguró.

Añora su Bariloche natal. Su familia. El barrio. Sus amigas. Pero sabe que todo esfuerzo tiene su premio. Y ella ya tuvo varios: se consolidó en un equipo de Primera División, llegó a la Selección Argentina y se recibió de médica, entonces cuando pone todo en la balanza, sabe que el saldo es más que positivo. "Cuando me vine a Buenos Aires no pensé que iba a lograr todo esto. Por ahí pongo el freno de mano, me detengo un poco a pensar y no puedo creerlo", afirmó.

"La brecha con las grandes potencias se va a achicar el día que el fútbol femenino tenga divisiones inferiores". Miriam Mayorga.

El fútbol le regaló muchos momentos, pero vestir la camiseta de la Selección está en lo más alto del podio para Miriam. "Es lo más lindo que le puede pasar a un deportista de cualquier disciplina. Defender los colores de la Selección, cantar el himno, jugar en estadios de inmensa magnitud fueron cosas que me quedaron grabadas y nunca las voy a olvidar, las llevaré conmigo por siempre", aseveró.

Aunque ella no lo diga, fue y es parte de la historia grande del fútbol femenino. La Selección que integró en el Mundial de Francia fue el primer equipo que hizo un gol en un Mundial y que rescató puntos. Y esta rionegrina de 30 años estuvo ahí, como partícipe principal, con la camiseta número 14, esa que siempre estará tatuada en su piel. "Poder haber jugado contra Japón y rescatar un punto para nosotras fue más que valioso, son emociones que no se pueden explicar, además estuvimos a un paso de clasificar, fue algo hermoso lo que vivimos con un grupo que dejó todo", dijo.

La buena labor que lograron en el Mundial no fue producto de la casualidad, porque después se repitió en el Panamericano de Lima, donde Argentina fue medalla de plata, logrando de esta manera la primera presea para el fútbol femenino nacional. "La meta era conseguir una medalla, no importaba el color, y pudimos colgarnos la de plata, pero estando muy cerca de la de oro, ya que la final con Colombia se nos escapó en los penales", afirmó.

"La profesionalización fue un paso importante, pero todavía falta, no todos los clubes están en las mismas condiciones". Miriam Mayorga.

Nadie le regaló nada. Siempre consiguió todo con esfuerzo. De la misma manera que juega, dejando todo en la cancha, enfrenta a la vida en el día a día. "Soy muy aguerrida. Voy para adelante. Mi sueño era estar en la Selección y lo cumplí, cuando me retire me gustaría tener una escuelita de fútbol y ejercer la medicina, pero siempre ligada al fútbol", finalizó.

Miriam Mayorga, la doctora de los quites quirúrgicos que tiene la Selección Argentina.