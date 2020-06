"Salir de la cuarentena debe ser colectivo, como la creación teatral"

―¿Cómo surgió el proyecto "Leer en casa"?

―Es un ciclo de lecturas virtuales que creamos con Maxi Legnani al comienzo de la cuarentena, sin saber por cuánto tiempo ni cómo evolucionaría. Surgió por un deseo y una necesidad de poder hacer algo en el mientras tanto. Ya llevamos 100 lecturas y han pasado actrices y actores de todas las generaciones (Susana Rinaldi, Graciela Borges, Mercedes Morán, Leo Sbaraglia, Paola Barrientos, Jorgelina Aruzzi y muchos más) y los autores elegidos son muy diversos: van de Fernando Pessoa, Lydia Davis, Selva Almada a Idea Vilariño, entre otros. Hay una corriente muy numerosa de público que viene siguiendo el ciclo y encuentra una posibilidad de conectarse a partir de ese acto íntimo que es la lectura.

―¿Cuáles son los planes que no pudiste cumplir?

―Las actividades culturales fueron de las primeras en cortarse; en mi caso, como en el de la mayoría de colegas, quedaron parados varios proyectos. Por un lado el viaje a Chicago para coordinar un workshop. También teníamos fecha de reestreno con "La Joven Guarrior" en el Galpón de Guevara, el festejo de los 10 años de "Rosa brillando" con funciones en el Centro Cultural 25 de Mayo. Y alcanzamos a hacer una única función junto al Miau Trío, quienes me invitaron a sumarme como director de sus recitales.

―¿Cómo era tu proyecto en Chicago?

―Hace dos años estuvimos programados, con la obra "Quiero decir te amo", en Destinos, el Festival Internacional de Chicago, en el que hicimos varias funciones. La obra tuvo una recepción muy buena, no es habitual que tengan la posibilidad de ver teatro argentino. A partir de eso la gente de Chicago Latino Theater Alliance (Clata) me invitó este año a dar un workshop destinado a actrices y actores residentes en Chicago, un proyecto que se estuvo gestando durante mucho tiempo y que me tenía muy entusiasmado, programado para junio; veremos si se puede reprogramar.

―¿Cómo es la situación de tus colegas de "La Joven Guarrior" y de tus otros espectáculos?

―La situación es muy incierta e inestable para todos los trabajadores del ámbito independiente. Inestables las emociones y también la situación económica, ya que llevamos más de dos meses sin generar ingresos. Estamos muy desprotegidos y en contextos como estos, quedamos mucho más expuesto. Ojalá nos acordemos cuando todo esto pase y al menos eso se pueda modificar. En el caso de "La Joven Guarrior" somos una compañía de 25 personas entre artistas y técnicos; es un proyecto colectivo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo y este año teníamos proyectado un año muy intenso de trabajo, al igual que con la otra compañía con la que comencé a trabajar, Miau Trío.

―¿Cómo te preparás para cuando pase la cuarentena?

―Me preocupa, para entonces, haberme acostumbrado a estar tanto tiempo adentro. Mi escepticismo no me deja fantasear mucho con grandes cambios cuando todo esto pase. Lo único que pienso es que la salida es colectiva, como la creación teatral.

―¿Acordás con Carlos Rottemberg con que la actividad tiene que comenzar en salas pequeñas, fuera de los grandes teatros?

―Creo que es una buena propuesta, o al menos sus palabras fueron el puntapié para empezar a hablar del asunto y que a partir de eso se empiecen a establecer protocolos, posibilidades para poder retomar la actividad. De todas maneras, creo que hay que pensarlo en forma más amplia, repensar no solo cómo abrir una sala sino también cómo se rearma una compañía, hasta dónde los cuerpos en escena van a tener que ser repensados para cumplir con esos protocolos. Cuánto habrá que resignar, no solo en cantidad de espectadores, también en la manera de contar y de mostrar. Serán esquirlas. Al principio pensás que vas a tener tiempo para hacer cosas que en otra situación no hubieras hecho, pero luego te das cuenta que no era por falta de tiempo que no las hacías, sino por falta de ganas.