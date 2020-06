Dijo que atacó con un hacha a otro menor para defender a un amigo

Sergio Hernán Sosa y S.Q., su amigo de 16 años, dieron este viernes ante el juez instructor Leandro Estrada su versión de lo que pasó la madrugada del sábado en el barrio Tres Esquinas de Villa Mercedes. Ambos fueron aprehendidos este jueves por ser los principales sospechosos de atacar en el rostro, con un hacha, a K.G., de 16 años. Lo que dijeron en el Juzgado de Instrucción Penal 2 coincidió: aseguraron que fue K.G. y su tío quienes atacaron con un cuchillo a Sosa y que, en el desesperado intento por ayudarlo, S.Q. le arrojó al otro chico lo primero que halló. Dijo que por la oscuridad no vio lo que era. Según otras personas, era un hacha. A la víctima le tomará poco más de un mes recuperarse de las heridas.

Como S.Q. es menor, solo dio una indagatoria sumaria en presencia de sus padres. Luego le permitieron volver a su casa.

Sosa, de 18 años, en cambio, estará alojado en una comisaría al menos una semana, que es el tiempo de prórroga de la detención que solicitó su defensora para reunir y presentar ante el juez pruebas a su favor.

Ambos contaron que la noche del viernes 12 se juntaron en lo de Marcos, un amigo, "a tomar algo". La vivienda está en el barrio Tres Esquinas. "Empezaron a caer más personas. Subimos una foto al

Facebook y ahí la vio K.G. (...) Después cayó él con el tío, al que le dicen 'El Piti', y el amigo Jonathan", señaló Sosa. Dijo que llegaron, que saludaron a todos menos a él.

El problema comenzó, según el imputado mayor, cuando trató de prepararse un trago. "El Piti" le quitó la gorra. "Me di vuelta y se la saqué. Le dije 'qué te pasa' y agarró y me pegó directamente. Cuando se dio vuelta, me pegó una piña en la cara y ahí nos empezaron a separar", relató. En ese momento llegó la madre de Marcos, la dueña de casa, y algunos presentes comenzaron a retirarse.

Los sospechosos contaron que la pelea empezó cuando uno se preparaba un trago.

"Salgo para irme y ahí me agarran 'El Piti' y el K. Entre los dos me tiraron al piso y K. me empezó a dar con un cuchillo y el otro con la mano, con piñas", narró. Según el imputado, mientras estaba tirado en el piso no vio cuando su amigo "le tiró con un hacha al K.".

"Cuando yo salgo, lo veo a Hernán que empieza a gritar porque le estaban pegando puñaladas", declaró S.Q. Dijo que le causó desesperación y miedo ver que lo podían matar a su amigo. "Estaban enloquecidos con el cuchillo", dijo.

"Agarré lo primero que encontré. Estaba oscuro y yo vi un palo ahí. Pensé que era un palo, y agarré y se lo tiré, lo revoleé. Del mismo susto tiré a donde estaban peleando", narró. Explicó que tuvo miedo no solo por lo que podían hacerle a Sosa, sino también a él, porque "El Piti" lo encaró y le buscó pelea.

En el instante que lograron zafar arribó la Policía. Un efectivo trató de parar la trifulca con un tiro al aire.

Según S.Q., ese no fue el único balazo que efectuaron los policías. También apuntaron y gatillaron contra el resto de los menores que estaban ahí.

"Cuando se levantó del piso, Hernán sangraba en la cabeza y en la espalda. Y nos quedamos ahí porque querían llamar a la ambulancia", relató. Al final, no se hizo atender con los médicos, ni tampoco denunció la agresión.