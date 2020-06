Ley de Alquileres: inquilinos dudan que traiga beneficios

El Senado nacional dio la media sanción que le faltaba a la nueva Ley de Alquileres para que sea una realidad. Aunque aún falta su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial para entrar en vigencia, ya genera polémica. La norma apunta a beneficiar a los inquilinos, aunque entre los puntanos hay dudas sobre si traerá beneficios. En el Colegio de Martilleros de San Luis afirmaron que hay puntos que no cambiarán en nada la situación en el territorio provincial, y otros en los que quienes alquilan se pueden ver perjudicados, como el cálculo para determinar la actualización de los contratos.

Una encuesta realizada por El Diario de la República en las redes sociales reflejó que hay aguas divididas en cuanto a si esta nueva ley traerá beneficios concretos. Más de la mitad de los encuestados afirmaron no estar de acuerdo. Igualmente, se aprecia un desconocimiento generalizado sobre el alcance de la normativa.

Laura opinó a favor y argumentó: "Me parece mucho más centrada en los inquilinos, hay más derechos". Del otro lado de la vereda hubo opiniones como la de Giuliano: "Me parece que le juega en contra a las personas que alquilan".

Fernando Olcese, presidente del Colegio de Martilleros Públicos y dueño de la inmobiliaria homónima, manifestó: “Hay disparidades en cómo trabajan las distintas provincias. En Buenos Aires había mucho descontento porque había abusos en los contratos de alquiler. Por ejemplo, te podían cobrar 15 mil pesos en concepto de solicitar informes por el tema de las garantías. Todo lo que sea abusivo, sea de un lado o del otro, es malo. Las contrataciones son entre dos y si no están las partes de acuerdo, no hay contrato. Hay que ser conscientes en que no hay una parte débil, como muchas veces se lo tilda al inquilino que tiene que acceder a todo lo que le imponen. Eso no debe ser así. Considero que en el interior del país no nos afecta tanto, exceptuando algunos puntos”.

Uno de los más importantes es el nuevo criterio de actualización de los contratos de alquiler. Con la nueva ley, se hará solo una vez por año, y el valor se determinará por medio de una fórmula que resulta del promedio del aumento salarial anual del inquilino con el índice inflacionario. Si se toman los números del año pasado, por ejemplo, el monto está por encima de lo que se suele cobrar en la plaza local.

“En nuestra inmobiliaria le damos la opción al inquilino de cómo quiere que le actualicemos el contrato, si cada seis meses, cada ocho, cada doce. Habitualmente actualizamos un 20 por ciento cada ocho meses. Con la nueva ley y el criterio para la actualización, estuvimos sacando algunos números, y nos da aproximadamente un 46% por año. Es decir, que no hay beneficio para el inquilino”, afirmó Olcese.

Luego continuó con otro de los puntos que considera perjudiciales para quien alquila: “La duración mínima del contrato pasa a ser de tres años, lo cual me parece un despropósito. El nuevo Código Civil y Comercial de Nación vigente en este momento impone un mínimo de dos años. Llevar el mínimo a tres años lo que hace es encarecer los gastos de sellados, genera perjuicios al inquilino”.

Dentro de los beneficios se puede mencionar el depósito de garantía, ya que la nueva ley establece que al que alquila se le devolverá el monto con el valor actualizado a lo que estaba abonando en el momento de dejar la unidad habitacional. Antes se le regresaba el mismo pago que había hecho sin importar cuántos aumentos había tenido durante su contrato.

La nueva ley establece otros puntos en los que no habrá modificaciones respecto a cómo se llevaban a cabo los contratos en San Luis, ya que esas medidas ya se venían aplicando las inmobiliarias puntanas.

“Con respecto a los garantes, nosotros ya cumplíamos con la flexibilización que determina la nueva ley. En San Luis siempre tomamos garantías propietarias, de recibo de sueldo o de seguro de caución. Para las comisiones, cada provincia se seguirá rigiendo con sus propias normas”, aseguró el presidente del Colegio de Martilleros Públicos.

Luego concluyó: “La ley habla de las expensas extraordinarias, aquellas que son para beneficio del inmueble, como puede ser la reparación de un techo, de los ascensores del edificio, de los espacios comunes. El servicio que se le brinda al inquilino es la expensa ordinaria. La nueva normativa dice que las extraordinarias ahora corren por cuenta de los propietarios. En San Luis, toda la vida fue así. Nunca una expensa extraordinaria se le cargó al inquilino”.