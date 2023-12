Enojo y dudas de los inquilinos por el fin de la Ley de Alquileres

Dentro de los anuncios del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) realizados por el presidente de la Nación, Javier Milei, está —como primer artículo— la derogación de la Ley de Alquileres, "para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea".

Estas noticias no cayeron para nada bien en los inquilinos. Al contrario: enojo, angustia y desamparo son el denominador común. "Al derogar la Ley de Alquileres se perjudica gravemente a las personas que se encuentran en calidad de inquilinos. Se están desprotegiendo sus derechos, porque los propietarios de inmuebles van a poder fijar el precio que les parezca y no va a existir un control sobre los montos y las condiciones", expresó una vecina de la capital, Mitzi Barnes.

En la misma línea, Delma Scabone, quien se encuentra en la búsqueda de algún departamento para alquilar, apuntó que el decreto es inconstitucional. "Empezando porque se deroga la ley mediante un DNU. Me parece totalmente inconstitucional y, principalmente, es algo que atenta a los trabajadores, a inquilinos. Es imposible negociar en igualdad de condiciones con un propietario cuando no existe tal igualdad y queda a consideración del libre mercado", afirmó.

"Hay muchísima demanda, en todos lados, y muy poca oferta. Justamente los propietarios van a poner los precios que a ellos les favorezcan porque el contexto económico-político-social es complejo para todos, menos para los grandes empresarios. No me parece que sea posible una justa negociación entre locadores y locatarios, la derogación lleva a que los trabajadores e inquilinos se vean afectados y vulnerados", agregó.

Otro punto que genera temor es que el valor del alquiler se puede fijar en moneda extranjera.

Uno de los puntos que más destacaron es que, gracias al nuevo DNU, el precio se puede fijar en cualquier moneda, lo que significa un paso atrás en los derechos que conquistaron los inquilinos fijando tanto precios como aumentos y tiempos.

"Me parece importante primero dar a conocer que los que alquilamos lo hacemos hace mucho y vamos a alquilar durante mucho tiempo más, seguramente. Es una parte de la población que no tiene mayores oportunidades, porque no estamos cerca de conseguir una vivienda propia y se nos hace mucho más difícil. Que hayan derogado la última Ley de Alquileres significa no solo una gran incertidumbre, sino un temor enorme a no tener o no conseguir dónde vivir, teniendo en cuenta la situación del país y de la provincia", apuntó Emilia Olivera, vecina de la ciudad capital y docente de la provincia.

"Que aumenten y que exista la posibilidad de que nos cobren en dólares es una situación preocupante y angustiante. Hay algo claro para mí y es que en varios puntos recalcan que inquilinos y propietarios van a poder ponerse de acuerdo para acordar el monto, aumentos y cantidad de meses. Ahí lo claro es que los inquilinos no vamos a tener la posibilidad de elegir y es una situación de privilegios del propietario", afirmó.

La otra parte

Por otro lado, el DNU atañe a los propietarios y el negocio inmobiliario completo. En el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis sacaron un comunicado explicando los principales puntos a tener en cuenta.

"A partir de tomar conocimiento de la existencia del nuevo DNU y que se puso en vigencia a partir de las 0 horas del jueves, estuvimos trabajando para analizar y confrontar las dos leyes anteriores y el Código Civil y Comercial junto con el DNU, a fin de hacer un resumen. Son puntos que resumen las modificaciones", indicó la presidenta del Colegio, María Elena Lucero Tamayo.

"Todas las instituciones que forman parte del mercado inmobiliario en forma mancomunada venimos pidiendo, desde hace tiempo, que se modificara la Ley de Alquileres. El último pedido era, justamente, que fueran las partes las que acordaran cómo iban a regir ese acuerdo de voluntad común que es ley para las partes dentro del marco del derecho privado", afirmó.

Redacción/MGE