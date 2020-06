El club Lafinur volvió a la actividad y cumplió 77 años

Fueron días importantes para el club Lafinur, ya que tuvo varios motivos para sonreír. El último miércoles, cuatro categorías en ambos sexos reiniciaron sus entrenamientos en vóley tras la aprobación de un protocolo. Sumado a eso, el sábado la institución cumplió 77 años (fue fundada el 20 de junio de 1943).

“La Federación Sanluiseña de Vóley presentó un protocolo. Una vez que fue aprobado, cada club tenía que adaptar ese protocolo a sus necesidades, y reenviarlo nuevamente al Programa Deportes, también para su autorización. El del club Lafinur se aprobó la semana pasada y luego empezamos con la actividad”, contó Fabio Irustia, presidente de la Federación y también de la institución ubicada en Bolívar y Chacabuco.

Con respecto a las nuevas disposiciones, contó: “En la entrada al club pusimos alcohol en gel y trapos de piso con desinfectantes; al igual que cuando se entra a la cancha. Además de los elementos de higiene en cada baño”. Y en cuanto a los entrenamientos, Irustia —quien también es entrenador— señaló: “Arrancamos con mucha precaución con las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Mayores. Hemos dividido hasta trece deportistas por cada turno. El espacio nos da para quince voleibolistas, siempre respetando los 2,25 metros, pero decidimos reducir la cantidad de jugadores para tener más espacio”.

Por otra parte, el sábado 20 de junio Lafinur cumplió 77 años. Es uno de los clubes más históricos de la capital provincial. “Con la pandemia no pudimos hacer festejos, pero cuando pase todo esto, la idea es hacer al menos un asado con exjugadores de vóley y también exjugadores de fútbol, disciplina que tenía el club”, subrayó el presidente.

“Reunión muy positiva”

Hace unos días atrás, hubo una reunión entre el intendente de la ciudad de San Luis, Sergio Tamayo; la jefa del Programa Deportes de la Provincia, Cintia Ramírez, y los presidentes de cuatro clubes capitalinos, entre los que estaba Lafinur —los otros fueron GEPU, Sociedad Española y CAI San Luis—. Irustia hizo un análisis de la misma: “Fue una reunión muy positiva. Se habló sobre un subsidio por parte de Nación para infraestructura. Esa ayuda a nosotros nos permitirá cambiar la iluminación, poner luces led para bajar el consumo. Y la idea también es arreglar el techo, ya que tenemos algunas goteras”.