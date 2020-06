Creadores de "Dark" prometen "atar todos los cabos sueltos" en el final

Baran bo Odar y Jantje Friese, creadores de la serie alemana de ciencia ficción "Dark", aseguraron que sentían la "responsabilidad de atar todos los cabos sueltos" en la compleja trama de viajes en el tiempo, sectas y múltiples líneas temporales en la tercera y última temporada que llegará este sábado a Netflix.

"Creíamos que la serie sería un fracaso, somos muy pesimistas, y pensamos que esta historia alemana, tan oscura, compleja y rara no tendría tanta audiencia", confesó Odar en relación a la manera en que "Dark" consiguió trascender fronteras y cultivar una importante masa de fanáticos en lugares distantes como Latinoamérica.

En la región son cientos de miles los espectadores de todas las edades que se dejan llevar por una trama laberíntica con hasta tres intérpretes diferentes para cada personaje, cada uno representado en distintas edades y en momentos de la historia del siglo XIX, XX y XXI y hasta en universos paralelos.

Los fans analizan las pistas y elucubran teorías en redes sociales que aventuran una explicación a las numerosas incógnitas de la serie.

De hecho, el mes pasado y en el contexto de la cuarentena por la pandemia de coronavirus en los distintos países de Latinoamérica, la cuenta local del gigante del streaming organizó un "Mundial de series de Netflix" en su cuenta de Twitter, con la sorpresa de que tras tres millones de votos "Dark" salió campeona al imponerse ante fenómenos como "Stranger Things" o "La casa de papel".

"Realmente nos sorprendió y nos emocionó mucho saber que había tanta gente en el mundo que apreciara esta historia que creíamos que estábamos haciendo sólo por placer, porque nos gustaba a nosotros", recordó el suizo nacionalizado alemán Odar, que dirigió cada episodio y que coescribió toda la serie con su esposa, Jantje Friese.

La tercera temporada vuelve a seguir a Jonas (Louis Hofmann en su versión juvenil) en su épico recorrido por diferentes líneas temporales de la ficticia localidad de Winden, una suerte de "pueblo chico, infierno grande" en la que todos están misteriosamente conectados y condenados al Apocalipsis.

En la serie el fin del mundo ocurrirá el 27 de junio de 2020 -y por eso el estreno de los últimos 8 episodios este sábado-, por lo que Jonas seguirá en un último esfuerzo por manipular los eventos de la historia de la ciudad y así lograr evitarlo.

Desde su casa en Berlín y por videollamada, Odar y Friese conversaron con esta agencia sobre el destino trágico del héroe-antihéroe Jonas, su compromiso con el público por ofrecer un cierre a la altura de las expectativas y las similitudes entre el clima de la serie y la época que atraviesa el mundo.

¿Cómo encararon el cierre de la historia? ¿Temen el escrutinio de los fans, que con los finales suelen ser especialmente críticos?

Jantje Friesen: Muchas de las incógnitas de la serie serán respondidas y los nudos en el cerebro van a ser desatados. Creo que al ver cómo todo llega a su fin será una experiencia muy emotiva.

¿Cuál es su mirada sobre los finales de series? En ocasiones los creadores de un programa deciden dejar finales abiertos a la interpretación, o directamente inconclusos.

Creo que como cineastas hay una responsabilidad para con el público, de hacerlos sentir que son llevados en buenas manos. Especialmente para una serie de misterio como “Dark” existe una responsabilidad de atar todos los cabos sueltos, pero al mismo tiempo se quiere crear la posibilidad de que el programa siga viviendo después del último episodio. Entonces es bueno dejar algún pequeño misterio y elementos abiertos para que el público pueda volver, revisitar la historia, intentar descifrarla.

Apenas comenzada la nueva temporada Jonas descubre que él no existe en el segundo universo o mundo paralelo pero que allí, al igual que como ocurrió en su mundo, el Apocalipsis sucede de todas formas. ¿Cómo afecta esta nueva información a este chico que desde el comienzo carga con el peso de saberse tanto el héroe como el villano de la historia?

Nos parecía muy interesante que Jonas tuviera que reconciliarse no sólo con la nueva situación, que existe un segundo universo o dimensión en la que todo esto está ocurriendo, sino con cómo él se conecta con este nuevo mundo. Que estuvo intentando resolver todo por su cuenta y que quizás necesite algo de ayuda.

La serie tiene múltiples líneas temporales, arcos narrativos, viajes en el tiempo, la incorporación ahora de un mundo paralelo. ¿Cuál fue el desafío principal a la hora de crear este entramado?

Baran bo Odar: Para ser honesto, es una historia muy compleja y cada área tuvo sus dificultades, empezando por el momento de la escritura, pero también la dirección, el vestuario, las locaciones. Todo tenía que estar en sintonía para que tuviera sentido. Al final, todo se resume a no perder el hilo, porque normalmente no se rueda de forma cronológica y lo más importante era no cometer errores. Sobre el final, después de tres temporadas en tres años, ya no era tan complicado una vez que todos aceptábamos el código, la lógica interna de los viajes en el tiempo y la interacción entre las distintas versiones de un mismo personaje.

Y eso cuenta para los fans también.

Sí, creo que es una de las razones por las que el programa es tan exitoso. Porque los fanáticos entienden el código, comprenden cómo funciona la trama y se divierten con ella, elaborando sus propias teorías basadas en ese código.

¿Creen ustedes que el miedo con el que vive el mundo en este momento resignifica la forma en que se consume la serie? ¿Los peores miedos de la ciencia ficción se vuelven más y más reales?

JF: Absolutamente. Creo que la falta de certezas con la que vivimos ahora hace que no sepamos cómo vamos a vivir en un par de meses, mucho menos en algunos años. Nadie sabe hacia dónde se dirige el mundo y “Dark” juega con esas ideas. ¿Adónde se dirige todo? ¿Por qué está pasando esto? Y tiene ese sentimiento de Apocalipsis con el que estamos viviendo.

