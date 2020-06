Catalfamo pide por la Comisión de Juventudes

Con nueva fuerza pero aún sin el apoyo necesario, el proyecto de creación de la Comisión de Juventudes en el Senado nacional, impulsado por la legisladora puntana María Eugenia Catalfamo, espera la oportunidad para llegar al recinto y convertirse en el ámbito que debata las necesidades de un sector clave de la sociedad.



La senadora recordó que el proyecto de resolución obtuvo dictamen el año pasado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero debido a la renovación de la Cámara que determinaron las últimas elecciones, ese dictamen cayó. "Hace dos semanas, con la nueva composición de la Cámara, obtuvo nuevamente dictamen en Asuntos Constitucionales".



"Con esto lo podemos llevar al recinto. El tema es que allí necesitamos dos tercios de los votos para modificar el reglamento de la Cámara; no alcanza únicamente con los del bloque del Frente de Todos (41 legisladores). Tenemos que llegar a los 48 votos para que sea aprobado", señaló Catalfamo en diálogo con El Diario de la República.



La senadora por San Luis remarcó la importancia que tendría una Comisión de las Juventudes para el tratamiento de los temas de uno de los grupos más vulnerables. "Son diez millones de habitantes, un cuarto de la población total argentina, y sufren en gran medida el desempleo. Ayer (martes) salió la estadística de desempleo del primer trimestre: en el nivel general es del 10,4%, y en la juventud es del 20%. Duplica la media nacional. A eso se suma el carácter de informalidad que tiene el empleo juvenil, que hoy alcanza a un 60%".



San Luis siempre apostó a la juventud, a partir de que cargos electorales y públicos estén ocupados por jóvenes".





"Por esto y otras cuestiones como la terminalidad educativa y el acceso a la salud y a la primera vivienda, es que necesitamos un espacio en el Senado donde se puedan debatir estas problemáticas".



Catalfamo destacó que hoy esos temas tienen un espacio en la Comisión de Población y Desarrollo. "Hace unos días me designaron secretaria de esa comisión, por ende, mientras esperamos por nuestra Comisión, los temas de los jóvenes los podemos tratar ahí".



Sobre la posición de la oposición, señaló que en 2019 el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, el formoseño Luis Naidenoff, había prometido debatir la cuestión en el recinto. "No fue posible porque prácticamente el año pasado no hubo sesiones, y también por una cuestión política. Sabemos que el Senado es un espacio sumamente conservador y tradicional, las nuevas generaciones no han tenido mucho lugar a lo largo de los años".



Allí destacó el impulso que los jóvenes tienen en la provincia. "Que San Luis me haya colocado a mí, con la intención política de nuestro Gobernador de tener a una joven en el Senado, nos da un protagonismo fundamental".



Catalfamo también se refirió a la necesidad de aprobar la Ley Nacional de Juventudes, proyecto que presentó en 2019. "Desde el 83 se ha pensado en una ley de este tipo como si el consenso político estuviera, pero lamentablemente no se ha sancionado ninguna. Esa ley debe ser el puntapié inicial para otras iniciativas de ley en torno a los jóvenes. Es una cuestión de consensos políticos y que verdaderamente se le preste atención a la juventud".