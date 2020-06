Nicolás Oroz va a la caza de su aventura en Emiratos Árabes

“Me sedujo el desafío y lo tomo como una nueva aventura, conocer otro fútbol, otra cultura, otro idioma y una ciudad como Dubai. Fue todo un conjunto de cosas lo que me llevó a tomar la decisión", contó a El Diario de la República Nicolás Oroz, flamante incorporación de Al-Wasl Football Club de Emiratos Árabes, equipo al que espera sumarse apenas reciba el visto bueno para poder viajar. El volante ofensivo de 26 años, tras un paso exitoso por el fútbol chileno, dice estar ansioso y preparado para desembarcar en Medio Oriente, para lucir su magia y destacarse en una liga en pleno crecimiento.

Nico, como le dicen los amigos y los familiares, comenzó a jugar desde muy pequeño. Se inició en Las Palmas de Villa Mercedes y luego pasó a Colegiales. Del "Albo" fue a Racing, donde debutó como profesional en 2014 frente a Godoy Cruz de Mendoza. En la "Academia" no encontró continuidad y a préstamo defendió las camisetas de Chacarita, siendo pieza clave en el ascenso a Primera División en 2017, de O'Higgins y Universidad de Chile, estos en el país trasandino. A principios de año regresó al conjunto de Avellaneda, pero fue solo un lugar de tránsito ya que el sanluiseño, al analizar el panorama y las distintas ofertas, tenía en mente volver a emigrar.

“Me encantaría volver a Chacarita. Ahí tuve una de mis mejores etapas, en cuanto al nivel y a lo que logramos”.

"Yo sabía la situación, el técnico (Sebastián Beccacece) me había dicho que el puesto estaba bastante cubierto y venía masticando otras posibilidades. Después se dilató un poco la negociación y estalló el problema de la COVID-19, por eso sigo acá. Son cosas que pasan y que uno no esperaba", comentó el exjugador de la "U", quien señaló que al firmar con el Al-Wasl (por un año con opción de compra) se sintió más tranquilo.

El equipo asiático es uno de los más importantes de la Liga Árabe del Golfo, y al frente del plantel pasaron los DT argentinos Diego Armando Maradona (2011-2012), Héctor Cúper (2013-2014) y Rodolfo Arruabarrena (2016-2018).

"No sé mucho, pero investigué. Vi las instalaciones, el estadio y el plantel. Creo que lo básico para saber de un nuevo destino; después prefiero que lo demás sea una sorpresa para mí", manifestó.

A pesar del parate debido a la pandemia de coronavirus, Nico dice estar bien físicamente. Trabaja desde su casa, se cuida y espera el inicio de una nueva pretemporada para alcanzar el cien por ciento. "Hasta que firmé con el nuevo club, entrenaba en Racing mediante videollamadas. Ahora por suerte pude conseguir unas pesas y me mantengo. El cuerpo siente la falta de entrenamiento intenso, de correr, de fútbol... obviamente vamos a tener que hacer una buena pretemporada para contrarrestar este tiempo de inactividad".

En cuanto a la familia y el lejano destino que eligió para jugar, el volante habilidoso contó: "Al principio no les gustaba mucho la idea sabiendo que tenía otras opciones cercanas, pero después aceptaron que era lo que quería y me dijeron que me apoyaban. Espero que mis padres puedan viajar, porque me gusta que por mi trabajo ellos puedan conocer otros lugares".

Nicolás Oroz está listo para llevar su magia al Al-Wasl. Quiere aportar su granito de arena, conseguir títulos importantes y sumar una nueva y enriquecedora experiencia internacional.

“Cuando firmé me sentí más tranquilo. Ahora tengo ansiedad, quiero estar allá y empezar a entrenar”.

"La idea es tener un buen año y que el club —cuyo equipo comanda el rumano Laurentiu Reghecampf— pueda hacer uso de la opción de compra", expresó el villamercedino, quien dejó entreabierta la puerta para un retorno al fútbol argentino: "Me gustaría volver a Chacarita, no me hace mucho ruido ir a un equipo grande. Ahí tuve una de mis mejores etapas en cuanto al nivel y lo que logramos".

En espera: Al-Wasl pretende comenzar la pretemporada el 4 de julio. Nicolás, quien espera la confirmación del vuelo, viajaría los primeros días de julio. El club ya lo presentó en sus redes sociales.